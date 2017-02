Sara Renar prije Macy Gray u Tvornici kulture

Sara Renar je nagrađivana zagrebačka glazbenica koja iza sebe ima tri hvaljena studijska izdanja "Djeca", "Jesen" i "Tišina" koja su joj zacementirala poziciju na regionalnoj sceni.

Sara Renar - "Jesen"

Upravo je posljednji i aktualni album "Tišina" prikupio samo najbolje recenzije od strane kritike i medija, a za njega je ove godine dobila i dvije nominacije za prestižnu diskografsku nagradu Porin u kategoriji albuma godine i najboljeg albuma alternativne glazbe. U posljednje dvije godine održala je preko 150 nastupa, a sve više nastupa i van granica regije te se upravo nalazi na regionalno-europskoj turneji. Avangadni zvuk koji je predstavila kroz svoje nastupe kao i na posljednja dva albuma stavljaju je u sam vrh nove regionalne glazbene scene.

Sara Renar - "Tišina"

Macy Gray, višestruka dobitnica Grammyja i jedna od najpoznatijih R&B/soul pjevačica prepoznatljivog promuklog vokala, u Zagreb dolazi na krilima novog albuma "Stripped", a predstavit će i cijeli katalog singlova iz bogate karijere koji su je označili jednom od najpoznatijih vokalistica u zadnjih 17 godina.

Macy Gray - "I Try"

Novi album je sniman uživo u crkvi u Brooklynu bez naknadnog miksanja i uređivanja, a odmah po izlasku debitirao je na trećem mjestu Billboard Jazz albuma. Macy i dalje pokazuje vokalnu nadmoć kao i autorsku zrelost, a sebe na novom albumu prvenstveno smatra jazz pjevačicom, dok se svjetski mediji slažu da je napravila remek djelo i s pravom nosi titulu kraljice u glazbenom svijetu. Uz nove autorske pjesme poput "Annabelle", "The Heart" i "Lucy", Gray je na album "Stripped" uvrstila i nove verziju njezinih megahitova "I Try" i "She Ain't Right For You" kojem je dodan reggae prizvuk, a poigrala se i s "Redemption Song" Boba Marleya i coverom "Nothing Else Matters" koju originalno potpisuje Metallica.

Vani je i novi singl "White Man" u kojem progovara o valu rasnih i rodnih neravnopravnosti koji se trenutno događa u Americi, a to je ujedno i najava novog albuma koji bi trebao izaći na ljeto.

Macy Gray - "White Man"

Ulaznice

Ulaznice su u pretprodaji po cijeni od 170 kn. Na dan koncerta cijena će iznositi 195 kn.

Službena prodajna mjesta: