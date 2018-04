Savjeti koji će vam pomoći da prebolite izgubljenu ljubav

Prekid je traumatično iskustvo s kojim se nije uvijek lako nositi, no potrebno je upamtiti da bol neće trajati zauvijek, niti vas spriječiti da ponovno iskusite ljubav.

Prema istraživanju objavljenom u časopisu The Journal of Positive Psychology, potrebno je 11 tjedana nakon završetka veze kako bismo se počeli osjećati bolje. Druga studija, pokazala je da je potrebno 18 mjeseci kako bismo se oporavili nakon razvoda.

Prekid koji uključuje slomljeno srce proces je žalovanja - i kao takav, svaku osobu pogađa drugačije. Ne postoji određeno vrijeme koje će proći prije nego što ćemo se početi osjećati bolje ili zaliječiti slomljeno srce.

No ono u što možemo biti sigurni je da su tisuće ljudi prije nas već osjetile istu bol - i oporavile se. Slomljeno srce liječi se vremenom, brigom o sebi i pozitivnošću.

Postoje stvari koje možemo činiti kako bismo sami sebi olakšali teške dane, a među njima su i ova 5 koraka:

Žalovanje - nakon prekida, druga osoba najčešće zauvijek napušta naš život, a nama ostaju samo uspomene i sjećanja. Potrebno se najprije pomiriti s novom stvarnošću što znači da nije dobro odmah se prisiljavati da „nastavimo dalje". Najprije moramo proći period žalovanja prilikom kojeg ne smijemo potiskivati emocije koje zaista osjećamo. Nakon što si dozvolimo osjećati i obratiti pažnju na te emocije, imamo realniju sliku o sebi i tome što u budućnosti želimo od života i veze.

Ponovno upoznavanje sebe - kada smo u vezi, „ja" se pretvori u „mi". To znači da nekada moramo žrtvovati svoje želje i planove radi onih naših. Kraj veze omogućuje nam da na prvo mjesto stavimo planove i potrebe koje su dosad bile na čekanju ili ostvarimo želje koje dosad nismo mogli. Putujte, viđajte se sa starim prijateljima ili kupite auto koji ste uvijek željeli. Ovo je razdoblje kada imate pravo priznati i inzistirati na onome što želite i sve svoje resurse (ponajviše vrijeme i novac) trošite isključivo na sebe. Uzmite si vremena i uživajte u tome.

Nemojte se bojati potražiti pomoć - ako vas je prekid iznenadio, normalno je osjećati se odbačeno ili sumnjati u vlastitu vrijednost. Samo zato što je vaš bivši partner odlučio da vi niste osoba s kojom želi nastaviti život, to ne znači da s vama nešto nije u redu ili da ne zaslužujete sreću s nekim drugim. Na kraju krajeva, vaš odnos s prijateljima i obitelji dokazuje da ste itekako vrijedni vremena i ljubavi. Razgovarajte s njima i dozvolite da vam ukažu na ono najbolje na vama, da vas utješe i da vam dokažu da ćete se s vremenom oporaviti.

Vrijeme liječi - s vremenom će sve emocije koje vas more nakon prekida postati samo sjećanje. Možda bolno sjećanje, ali i dalje samo sjećanje. Te emocije više neće vladati vašim životom i tada ćete biti spremni krenuti dalje.

Prvih godinu dana bit će najteže razdoblje, no i to će proći. Nikako nemojte preuzimati potpunu krivnju za prekid, ali trudite se poraditi na sebi i promijeniti sve ono što smatrate da biste trebali - za dobro veze koju ćete tek započeti u budućnosti.