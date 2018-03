Savjeti za lakše skidanje viška kilograma

Savjeta za mršavljenje ima napretek, a mi ćemo vam ovdje izložiti samo neke od njih koje je relativno lako primjeniti, a stručnjaci tvrde da ćete od njih imati velike koristi u postupku gubljenja viška kilograma:

Jedite jaja za doručak - imaju brojne prednosti, uključujući i pomaganje u gubitku težinu. Studije pokazuju da zamjena žitarica s jajima za doručak pomaže da jedete manje kalorija sljedećih 36 sati i izgubite više kilograma i više masnog tkiva.

Koristite manje tanjure - pokazalo se korištenje manjih tanjura pomažu ljudima da automatski jedu manje kalorija. Čudan trik, ali čini se uspješan.

Kuhajte s kokosovim uljem - ulje kokosa je vrlo zdravo. Visoko je mastima koje se nazivaju trigliceridi srednjeg lanca, koji se metaboliziraju različito od ostalih masti. Ove masti pokazale su da potiču metabolizam za 120 kalorija dnevno, a također smanjuju apetit tako da jedete do 256 kalorija dnevno manje.

Operite zube nakon večere - iako ne znamo postoji li prava studije koje to potvrđuju, mnogi ljudi preporučuju četkanje zubi odmah nakon večere. Onda ćete smanjiti iskušenju za noćno grickanje

Pijte crnu kavu - kava je nepravedno demonizirana. Kava je puna antioksidansa i može imati brojne zdravstvene prednosti. Studije pokazuju da kofein u kavi može potaknuti metabolizam za 3 do 11%, i povećati sagorijevanje masnoća od 10 do 29% . Samo nemojte dodavati hrpu šećera ili mlijeka jer to poništava koristi.

Pijte vodu prije jela - često se tvrdi da voda može pomoći pri gubitku kilograma i to je točno. Pijenje vode može potaknuti metabolizam za 24-30% tijekom razdoblja od 1-1.5 sat, pomažući vam da sagorite nekoliko kalorija viška.

Pijte zeleni čaj - kao i kava, zeleni čaj također ima mnoge prednosti, od kojih je jedan gubitak težine. Zeleni čaj sadrži male količine kofeina, no također je pun snažnih antioksidansa koji se nazivaju katehini. Za njih sevjeruje da dobro djeluju u kombinaciji s kofeinom kako bi se poboljšalo sagorijevanje masnoća.

Smanjite unos šećera - šećer je najgori sastojak u modernoj prehrani, a većina ljudi ga previše unosi. Istraživanja pokazuju da je konzumacija šećera snažno povezana s rizikom od pretilosti, kao i bolesti poput dijabetesa tipa 2 i bolesti srca. Ako želite izgubiti težinu, trebali biste smanjiti dodane šećere.

Smanjite unos ugljikohidrata - razmotrite prehranu s niskim unosom ugljikohidrata. Brojne studije pokazuju da takva prehrana (ili način prehrane) može pomoći da izgubite dva do tri puta više kilograma od standardne prehrane s niskim udjelom masti, dok istodobno poboljšavate zdravlje.