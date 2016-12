Scorsese i DiCaprio kreću po novog Oscara

Za kultnog redatelja s fiksacijom na uspon i pad Američkog sna Martina Scorsesea - nema stajanja. Ponovno se ujedinio sa svojim najdražim glumcem, Leonardom DiCapriom na projektu gdje je režiser, a DiCaprio glavni glumac i producent.

Njih dvojica će realizirati film koji nastaje po knjizi Erika Larsona "The Devil in the White City", odnosno "Vrag u Bijelom gradu".

Ovo je priča o ubojstvu, magiji i ludilu na jednom od događaja koji je promijenio SAD. DiCaprio je kupio prava za realizaciju 2010. godine, a sad se čeka finalizacija scenarija i adaptacija na veliko platno.

"Trenutno radimo na scenariju. Morao sam to prestati raditi zbog filma Silence, ali u siječnju nastavljam sa scenarijem. Jedva čekam da to uradim, jer je ovo jedna nevjerojatna priča", kazao je Scorsese za Sun Media.

Vrag u Bijelom gradu je radnjom smješten u 1893. godinu, i priča priču o dvojici muškaraca. Daniel H. Burnham, arhitekta Svjetskog sajma 1893. godine, i dr. H.H. Holmes, serijski ubojica koji je ubio više od 200 ljudi u svom "Dvorcu ubojstava". Imao je plinsku komoru, disekcijski stol i krematorij za skrivanje tijela, a skelete je prodavao u znanstvene svrhe.

Zasad nema riječi samo o tome koga će od njih dvojice glumiti DiCaprio."Dosta smo se zbližili i volimo raditi zajedno", priznao je glumac istom izvoru.

Inače, ovaj je dinamični duo već radio na velikim filmskim hitovima poput Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island i The Wolf of Wall Street. Više detalja o novom projektu trebalo bi biti poznato sredinom sljedeće godine.