Sea Star festivalske ulaznice s 50% popusta najkasnije do ponoći s četvrtka na petak

Sve se više bliži prvo veliko ljetno festivalsko okupljanje - do početka drugog izdanja Sea Star festivala ostalo je još malo više od dva mjeseca. Svim novim i starim Sea Star fanovima omogućena je sjajna prilika kupiti festivalske ulaznice po svega 259 kn, što uključuje fantastičnih 50% popusta na finalnu cijenu. Ove ulaznice biti će dostupne najkasnije do ponoći s 22. na 23. ožujka ili ranije, ako isteknu osigurane zalihe. Ulaznice se mogu kupiti na svim prodajnim mjestima te online u sustavima Ticket Shop i Entrio.

Osim festivalskih ulaznica u ponudi je VIP Gold ulaznica čija cijena od 749 kn ostaje nepromjenjena. U ponudi su i dvije vrste kampiranja s 4 zvjezdice, Premium po cijeni od 209 kn te Premium Plus po 249 kn. Exitova turistička agencija Exittrip.org nudi pakete koji sadrže ulaznice i brojne druge opcije za smještaj te prijevoz do Umaga gdje se festival održava od 24. do 27. svibnja. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na službenoj stranici festivala www.seastarfestival.com.

Impresivan ovogodišnji lineup čine svjetski elektronski carevi Paul van Dyk, Robin Schulz i Dimitri Vegas & Like Mike. Stadionski synth pop duo Hurts dodatno je žestoko pojačanje koje će zatresti pozornicu u umaškom Stella Marisu, a uz njih će najluđi party održavati francuski electro rock duo Ofenbach, najfiniji londonski house Disciples, tvorci radijskih hitova Filatov & Karas te energična DJ-ica MATTN. S vrha hip hop scene na ovim prostorima, Sea Star stižu pokoriti majstori rima i beata - Tram 11, Edo Maajka, Sajsi MC, Krešo Bengalka i Dječaci. Izbrušene pop zvijezde Detour i Boris Štok, nekadašnji frontmen grupe Quasarr, zasjat će na omiljenoj istarskoj lokaciji pred mnogobrojnom publikom iz svih krajeva svijeta. Uz navedene izvođače uskoro će biti objavljeno još glazbenika i iznenađenja koji priprema Sea Star.