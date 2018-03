Sea Star niže superstarove - U Stella Maris stiže Paul van Dyk

Zvjezdana postava drugog Sea Star festivala danas je dobila pojačanje iz snova. Dvostruki nositelj titule najboljeg svjetskog DJa, jedan od prvih superstarova elektronske glazbe koji ju je iz undergrounda na velika vrata uveo u mainstream, suradnik divova poput U2, Madonne i Depeche Modea, vlasnik Grammy nominacije i višemilijunskih naklada te dobitnik ordena časti grada Berlina, veličanstveni Paul Van Dyk novi je headliner Sea Star Festivala!

Uz ovog giganta elektronske glazbe u lagunu Stella Maris stižu i tvorci ultimativnih radijskih hitova Filatov & Karas te domaće pop zvijezde Detour i Boris Štok. Fantastičan novi val višestruko pojačava ogromnu frku koju su digli Dimitri Vegas & Like Mike, Hurts, Robin Schulz, Disciples, Ofenbach, Tram 11 i regionalni hip hop heroji koji će okupirati drugi Sea Star festival od 24. do 27. svibnja.

Paul Van Dyke - "Nothing But You"

Elektronski svjetski superstar Paul van Dyk još od ranih devedesetih postavlja standarde kao DJ. Rođen tijekom komunističke ere u bivšoj Njemačkoj Demokratskoj Republici, još kao mladić potajno je slušao elektronsku glazbu putem tada zabranjenih radijskih postaja sa Zapada koje su, kako sam tvrdi, zaslužne za njegovo glazbeno obrazovanje. Bio je jedan od najvećih zagovornika njemačkog ujedinjenja nakon pada Berlinskog zida, a svoj prvi DJ nastup imao je upravo u kultnom berlinskom klubu Tresor 1991. godine. Popularnost je u kratkom roku stekao megahitom „For An Angel", jednom od najvećih i najutjecajnijih elektronskih traka svih vremena. Iza sebe ima osam studijskih albuma prodanih u višemilijunskim nakladama, a tijekom karijere radio je sa zvijezdama kao što su U2, Madonna, Depeche Mode i Justin Timberlake. S urođenim talentom za pozornicu, Paul je jedan od izvođača s najviše ostvarenih putovanja na svijetu prestigavši čak i Boba Dylana, Metallicu, Aerosmith, pa i Rolling Stonese! Veliki DJ Mag čak dvaput ga je proglasio svjetskim brojem jedan, a može se pohvaliti i da je među prvim superstar DJ-ima koji je zaradio Grammy nominaciju za tada novu kategoriju Najbolji Dance/Elektronski album za svoje izdanje „Reflections" (2003.). Tri godine kasnije dobiva orden časti grada Berlina kojeg mu je uručio gradonačelnik. Nakon gotovo 30 godina bogate karijere i dalje je produktivan i studijski - posljednji album „From Then On" s kraja prošle godine potvrđuje ga kao autoritet ne samo trance nego i elektronske glazbe uopće.

Filatov & Karas - "Time Won't Wait"

Višestruko platinasti producentski i DJ dvojac Filatov & Karas dolaze iz Moskve. Nakon što su gotovo deset godina djelovali u solo projektima za prominentne izdavače kao što su Universal Music, Warner Music, Ultra i mnogi drugi, u 2012. godini konačno udružuju snage. Prvi veliki uspjeh dogodio im se 2015. remiksom „The Good, The Bad And The Crazy" francuske pjevačice Imany. Ubrzo nakon, remiks njenog internacionalnog hita „Don't Be So Shy" donosi im prvu platinastu nakladu i postaje jedna od najpopularnijih pjesama na glazbenoj platformi Shazam, kao i na radijskim postajama diljem Europe. Ovaj house duo ugošćuju najjači svjetski festivali kao što su Tomorrowland, Weekend Festival Baltic, Tinderbox, NRJ Air i mnogi drugi. Filatov & Karas kao utjecaje navode glazbu 80-ih i 90-ih, italo disco i progresivni house ranih 2000-ih. Posljednjim singlom „Time Won't Wait" obaraju vlastite rekorde s trenutno gotovo 60 milijuna pogleda na Youtube platformi.

Detour - "Zaljubila sam se"

Elektro akustični pop bend Detour već više od deset godina caruje na ovim prostorima. Prvim trima albumima nametnuli su se kao vođe novog vala regionalnog popa hitovima kao što su "Srce veliko", "Snijeg", "Daleko" i "Plešem sama". Višestruki dobitnici Porina osvježili su redove mladom, talentiranom pjevačicom Ginom Victoriom Damjanović te doživjeli novi uzlet megahitom „Zaljubila sam se" koja je 2017. proglašena pjesmom godine.

Jedan od najprepoznatljivijih glasova hrvatske scene, dokazani majstor Boris Štok suosnivač je i dugogodišnji član višestruko nagrađivane grupe Quasarr. Samostalnu karijeru započinje singlom „Ove misli" iz 2017. godine na kojem mu je gostovala Yaya iz grupe Jinx, nakon čega je pažnju javnosti privukao i obradom pjesme „Voli me još ovu noć" grupe Denis & Denis te odličnim singlom „Ispod kože". U kratkom roku Boris se istaknuo kao jak i relevantan autor, što dokazuje i nominacija za Porin u kategoriji Novi izvođač godine.

Boris Štok - "Ispod kože"

Paul Van Dyk, Filatov & Karas, Detour i Boris Štok pojačali su dosadašnju zvjezdanu postavu Sea Star festivala koju uz njih predvode DJ duo Dimitri Vegas & Like Mike, britanski synth pop duo Hurts, njemački hitmaker Robin Schulz, francuski DJ duo Ofenbach, britanci Disciples i misteriozna DJ-ica MATTN te regionalni prvaci Tram 11, Edo Maajka, Sajsi MC, Krešo Bengalka i Dječaci.

FESTIVALSKE ULAZNICE S 50% POPUSTA NAJKASNIJE DO 22. OŽUJKA

Povoljnije ulaznice za prvo veliko glazbeno okupljanje ljeta mogu se kupiti najkasnije do ponoći s 22. na 23. ožujak, ili ranije, ako isteknu limitirane zalihe, po poklon cijeni od 259 kn, što je popust od 50% od finalne cijene! Ulaznice se kupiti mogu u sustavima Ticket Shop i Entrio.

VIP Gold ulaznica do daljnjeg ostaje po nepromijenjenoj cijeni od 749 kn, a Sea Star nudi i dvije vrste kampiranja, Premium i Premium Plus, obje s 4 zvjezdice po cijeni od 209, odnosno 249 kn. Exitova turistička agencija Exittrip.org nudi i pakete koji uz ulaznice, nude brojne druge opcije za smještaj i prijevoz do Umaga.