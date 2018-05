Sea Star radi tulume za otvaranje i zatvaranje festivalskog vikenda u Umagu

Ostalo je još manje od 14 dana do drugog izdanja umaškog Sea Star Festivala koji će u četvrtak, 24. svibnja biti službeno otvoren uz Welcome Party na tri pozornice u laguni Stella Maris, i na koji je ulaz potpuno slobodan za sve! Iduća dva dana festival će raditi u punom kapacitetu sa svim pozornicama, uz obaveznu kontrolu ulaznica čija aktualna cijena traje još samo do 18. svibnja.

Nakon vikend ludnice tijekom koje će Umagom protutnjiti megazvijezde kao što su Hurts, Robin Schulz, Dimitri Vegas & Like Mike, Paul Van Dyk, Ofenbach, i brojni drugi, provod se samo nastavlja u nedeljno jutro 27. svibnja uz Closing Party pored mora!

Za publiku Sea Stara u četvrtak će raditi tri pozornice - Silent Octopus, Exotic Laguna te Jagermeister Beach Groove. Zvuk Silent Octopusa, omiljene tihe pozornice festivala, kreirat će DJ trojac iz Pule - 207, Mighty Allen i DJ Gaby. Zabava u Exotic Laguni u režiji je Kubanca MC Chome, voditelja legendarne Exitove latino pozornice, kojem se nastupima pridružuju DJ Tender, DJ Sesha, Samba Show & Tito. Jagermeister Beach Groove bit će u rukama iskusnih DJa - Ree, Pila Jacksona, Bizze te talijansko-brazilske house zvijezde Leandra Da Silve.

Uz Closing Party u nedjeljno jutro završiti će se drugi Sea Star. Program koji počinje odmah nakon kraja subotnjih nastupa predvode velika i ugledna regionalna imena elektronske plesne glazbe. Iz Srbije stiže kreator bezbrojnih tuluma, legendarni Dejan Milićević, a iz Sarajeva tech house dvojac After Affair koji su na premijernom Festivalu 84 odvrtili nezaboravne stove na više floorova. Još jedan povratnik na Sea Star je rastuća slovenska, a i internacionalna, elektronska zvijezda Aney F nakon kojeg će festival zatvoriti sjajni splićani AM:PM.

FESTIVALSKE ULAZNICE PO 279 KN DO 18. SVIBNJA

Aktualna cijena festivalskih ulaznica od svega 279 kn na snazi će biti najkasnije do ponoći s 18. na 19. svibnja ili ranije, ako isteknu osigurane zalihe. Ulaznice se mogu kupiti na svim prodajnim mjestima te online u sustavima Ticket Shop i Entrio.

Osim festivalskih ulaznica u ponudi su dnevne ulaznice od 169 kn za petak i 179 kn za subotu te VIP Gold ulaznica od 749 kn, a njihove cijene ostaju nepromijenjene.