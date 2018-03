Seine & NLV sviraju Vintage Industrial 5. travnja

Prvog četvrtka u travnju čeka vas pop-folk-punk koncert dva odlična domaća benda - varaždinsko-zagrebačko-beogradski Seine i pulski NLV, koji će vam pružiti čarobnu večer u miksu melankoličnog popa i melankoličnog punka prebijenih zvukom indie garaže.

SEINE

Nastao u srednjoškolskim danima kao kantautorski odraz Ivana Ščapeca. Vodeći se svojom unutarnjom nježno-agresivnom senzibilnošću, na gimnazijskim kantautorskim večerima polako stiče slavu kao duhovni srodnik američkog freak-folk pokreta, premda u to vrijeme nije ni znao što je to. Nakon nekoliko demo snimaka, romantičnom jedincu pridružuje se Tena Rak koja na sebe preuzima pjevanje bek-vokala, sviranje harmonike i udaraljki.

Tako negdje 2009. godine Seine zapravo počinje djelovati u današnjoj formaciji. Početkom godine 2011. izbacuju svoj prvi album naziva „2007-2009", kao presjek radova u tih nekoliko godina. Od tada su odradili nekolicinu koncerata u Hrvatskoj, BiH i Sloveniji, a 2013. Seinov ''Valcer za kraj'' pojavljuje na prvoj kompilaciji regionalog ''Bistoa na rubu šume''.

U veljači 2014. izlazi njihovo drugo EP izdanje, a u prosincu iste godine i treće izdanje, nezaboravni live koncert iz beogradskog Rexa.

Polovicom 2015. Tena Rak napušta grupu i Seine se opet vraća originalnoj mono-postavi. Za jesen i zimu 2015. najavljeno je novo izdanje mračnijih nota.

Nakon povratka solo karijeri, Seine danas , uz Ivana Ščapeca čine Dimitrij Mekotanović, Lepi Bole. Svoju glazbu opisuje kao ekspresivni romantični punk-folk.

ČLANOVI:

Ivan Ščapec

Dimitrij Mekotanović

Lepi Bole

NLV

Puležani koji su iz prvotne trojke narasli u petorku. Svoj prvi EP izdaju 21.4.2014. godine pod nazivom „...and who are you?", nastao u producentskoj suradnji s Marijanom Jelenićem (Nola), a sam naslov izdanja je odgovor na kritike specifičnog naziva njihovog benda NLV - „Nikol, Luka i Vedran" koje ljude najčešće podsjeća na 'gažerske bendove' te time idu ka cilju razbijanja stereotipa umjetničkih imena.

Kao najavni singl predstavljaju pjesmu „Guide Me Home", u kojoj su ugostili Dušana Kranjca na bubnjevima i Sandra Peročevića za kontrabasom. S objavljenim EP-em osvajaju publiku i dobivaju pohvalne kritike te u osmom broju regionalnog Rolling Stone magazina bivaju svrstani u top 10 regionalnih izdanja. Glazba im se, ujedno, koristi kao soundtrack za dokumentarnu seriju 'Generacija Y' Hrvatske radiotelevizije koja je započela svoje emitiranje u srpnju 2014. godine.

Svoju su glazbu predstavili na čitavom nizu regionalnih festivalskih pozornica, što je uključivalo nastupe na zagrebačkom INmusic festivalu te Medvedgradskim glazbenim večerima, Jelen DemoFestu u Banja Luci, Rock kampu Orsula u Dubrovniku, Feel So Fine Weekend-u na Krku...

U travnju 2016. godine objavljuju singl 'Sisters of the Sun' čime najavljuju svoj debi album jednostavnog naziva 'NLV' kojeg objavljuju 24. studenog 2016. godine sa pratećim singlom 'Bitter'. Album je sniman u Studiju Partyzan, gdje se peteročlanoj postavi pridružuju Alen Bernobić na brass sekciji i Goran Farkaš na flauti i mihu. Producent je ponovno Marijan Jelenić, dok je za mix i master zaslužan Perica Šuran, a zasluge za atr cover pripadaju Olegu Šuranu i Jeleni Perišić

Album biva izrazito hvaljen od strane medija, kritičara i publike te se svrstava u top 10 domaćih albuma 2016. godine od strane kritike i domaćih publikacija. U siječnju 2017. godine objavljuju video spot u jednom kadru za singl 'Look Around You' koji ujedno plijeni pažnju medija i slušatelja, a 20. siječnja 2017. održavaju promociju albuma u rasprodanom malom pogonu Tvornice kulture.

ČLANOVI:

Nikol Ćaćić

Luka Šipetić

Vedran Grubić

Roni Nikolić

Jerko Jurin