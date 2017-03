Seks je dobar za sve, pa čak i - posao

Seks je odličan za zdravlje, to je dokazano cijelim nizom istraživanja, no uz to donosi i jednu korist koju možda ne biste očekivali - povećava zadovoljstvo na radnom mjestu.

Naime, istraživači su otkrili kako su ljudi zabilježili da su puno bolje raspoloženi nakon što su dan prije vodili ljubav, a što je rezultiralo i boljim raspoloženjem na radnom mjestu.

Isto tako, ljudi koji su bolje volje na poslu neće stres donijeti kući i biti mrzovoljni, što može imati vrlo negativan utjecaj na čovjekov seksualni život. Pokazalo se kako seks jednako utječe na raspoloženje i kod žena i kod muškaraca.

Rezultati istraživanja bi trebali imati pozitivan utjecaj na percepciju važnosti zdravog i aktivnog seksualnog života.

No, dok god naši šefovi ne uvedu pauze za seks za vrijeme radnog vremena, što se razmatra u jednom švedskom gradu, ostaje nam samo da seks prakticiramo kod kuće ili gdje god već volite to raditi.