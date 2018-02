Seks je razlog za bijeg muškaraca od braka?

Seks je, još relativno nedavno, bio jedan od važnijih razloga za ulazak u brak - morali ste postati poštovan član društva da bi postali poželjan ženik i na kraju cijele priče uspjeli stati pred oltar i na taj način došli do svakodnevnog seksa.

Ufff, naporno, nije li? No, što sada - seks je postao roba dostupna u bilo kojem trenutku, ne samo za gledanje putem interneta, već i preko malog milijuna sajtova i aplikacija napravljenih samo s jednim ciljem - pronalaženje seksualnog partnera, po mogućnosti bez obaveza.

E, i tu nastaje problem koji se jasno vidi - primjerice, udio Amerikanaca u dobi od 25 do 34 godine, koji su u braku, pao je za 13 postotnih bodova od 2000. do 2014. U svojoj novoj knjizi sociolog Mark Regnerus kaže da je za ovu opadajuću stopu kriva činjenica da je muškarcima puno lakše otići.

Regnerus to naziva "jeftinim seksom", ekonomskim izrazom koji opisuje seks koji ima vrlo malo troškova u smislu vremena ili emocionalnog ulaganja, dajući mu malu vrijednost.

Svoje ideje djelomično temelji na radu britanskog društvenog teoretičara Anthonyja Giddensa, koji je tvrdio da je pilula odvojila seks od braka i djece. Dodajte online pornografiju i web-stranice za pronalaženje partnera i čak ni ne trebate biti u vezi ili braku.

Rezultat su "dva preklapajuća (ali specifična) tržišta, jedan za seks i jedan za brak, s prilično velikim teritorijem između, koji se sastoje od odnosa različitih predanosti i trajanja", Regnerus piše u "Cheap Sex: The Transformation of Men, Marriage, and Monogamy" (Oxford University Press).

U prošlosti, žene su uglavnom navodile muškarce da čekaju seks do braka. Da biste dobili ženu (i stoga i seks), muškarci su se morali lijepo ponašati i i imati dobar posao. Ovo je muškarcima dalo motivaciju da postanu respektabilni članovi društva.

Sada, s pornografijom na zahtjev i većom seksualnom slobodom, seks je roba dostupna u bilo kojem trenutku. To je ostavilo muškarce s malo motivacije za brak, piše Regnerus, koji navodi prognozu demografa Stevena Rugglesa da se jedna od svake tri osobe u 20-ima, nikad neće stupiti u brak.

Regnerus okrivljuje 'jeftin seks' za smanjenja obrazovanja i stope zaposlenosti kod muškaraca. Šest posto više žena nego muškaraca u dobnoj skupini od 25 do 34 godine ima diplomu prvostupnika.

Žene 'seksualni vratari', muškarci kontroliraju tržište braka

Regnerus podupire ovu teoriju s citatom socijalnih psihologa Roya Baumeistera i Kathleen Vohsa, koji proučavaju ovaj fenomen. "Danas mladi muškarci mogu preskočiti naporni put stjecanja obrazovanja i karijere, kako bi se kvalificirali za seks. Seks je postao slobodan i jednostavan. Ovo je današnja verzija opijata (muških) masa."

Regnerus tvrdi da, iako žene imaju i dalje ulogu 'seksualnih vratara', muškarci kontroliraju tržište braka. Obzirom na lakoću pristupa seksu, Regnerus vjeruje da muška motivacija za brak lagano nestaje.

Ispitao je 15.000 ljudi i utvrdio da je među neoženjenim ispitanicima mlađima od 40 godina "za svakih 82 muškarca koji su željeli vjenčati, 100 žena reklo isto."

Sve ovo, zaključuje Regnerus, znači da, sve dok je seks tako nizak trošak za muškarce, heteroseksualne žene će imati sve veće poteškoće u pronalaženju partnera s vrijednošću.