Seni ulošci će vam omogućiti ugodan život

Tijekom najkraćih dana u godini, kad je vani tmurno i ružno, mnogo ljudi s inkontinencijom ima odličnu izliku za ostanak kod kuće. Nemojte i vi biti među njima. Ako i vas muči inkontinencija, nemojte dopustiti da negativno razmišljanje prevlada - iziđite i uživajte u životu.

Inkontinencija je problem znatnog dijela našeg društva. Pretpostavlja se da 1 od 4 žena i 1 od 8 muškaraca treba rješenje ovoga problema. Većina ima lakši oblik inkontinencije. Neki od njih gledaju na svoj problem na stereotipan način.

Koji su to stereotipi? Evo nekih:

- inkontinencija je bolest;

- kad iziđem, svi će znati da sam inkontinentan;

- sve će biti u redu i sam ću riješiti problem, tako da ne trebam nikome reći o tome;

- riješit ću inkontinenciju kod kuće;

- bolje je ne napraviti ništa u vezi s inkontinencijom - sigurno će proći sama od sebe;

- i da, nemam nikakav problem, nisam uopće inkontinentan.

Riješimo se stereotipa!

Inkontinencija (ni)je bolest

Iako Svjetska zdravstvena organizacija ubraja inkontinenciju u društvene bolesti, ne radi se zapravo o bolesti kao npr. gripi, astmi ili upali pluća. Radi se, sasvim sigurno, o raširenoj bolesti zbog koje se pojedinac osjeća nelagodno i nesigurno te koja otežava svakodnevni život i zahtijeva liječničku pomoć. To je ujedno i stanje koje prati mnoge bolesti, pa nakon oporavka od bolesti epizode inkontinencije mogu potpuno nestati. Stoga zaštitite svoje donje rublje, obucite toplu odjeću i otiđite kod pouzdanog liječnika.

O vama ovisi tko će znati o vašem problemu

Inkontinencija se često povezuje s neugodnim i nezgodnim mirisom urina. Međutim, taj se miris može izbjeći ako se koriste pravi upijajući proizvodi, to jest oni koji su upravo osmišljeni za inkontinenciju. Miris se pojavljuje tijekom razgrađivanja urina uslijed bakterija. Proces je brz, a ubrzava ga i viša temperatura u donjem rublju, pa se ubrzo može osjetiti miris taloženog amonijaka. Posebni upijajući proizvodi za inkontinenciju sadrže tvari koje vežu urin čak i prije nego što ga bakterije počnu razgrađivati. Zbog toga nema nikakvih mirisa i samo ćete vi, vaš liječnik i vaši najbliži (ako im kažete) znati za vaš problem. Stoga nemojte oklijevati družiti se s ljudima, no nemojte zaboraviti ni zaštiti donje rublje i obući toplu odjeću jer je upala mjehura ili bubrega vrlo nelagodna.

Vi + vaš liječnik = najbolji duet protiv inkontinencije

Prestanite se zavaravati - dugoročno je nemoguće boriti se sam protiv inkontinencije. Posjetite svog liječnika koji će vam dijagnosticirati stanje temeljem rezultata ispitivanja i dati vam terapiju koja će djelovati na uzroke inkontinencije, a ne na simptome. Sami se možete boriti samo protiv simptoma, a ne i protiv uzroka. Liječnik će vas upoznati s problemom i predložit će vam najbolje rješenje te vas pratiti tijekom liječenja bez obzira o kojoj se terapiji radi (farmakološka, nefarmakološka terapija ili operacija). Vi se možete pobrinuti da svoju udobnost i za optimalnu zaštitu donjeg rublja tijekom terapije. Također se savjetuje da imate podršku bliske osobe, tako da umjesto dueta vi + vaš liječnik razmislite o tercetu vi + vaš liječnik + vama bliska osoba. Prijatelj na kojega se možete osloniti, osoba kojoj možete vjerovati vam može pomoći izgraditi samopouzdanje kad se prestanete suzdržavati od izlazaka i odlučite otići u šetnju unatoč svemu.

Rješenja za inkontinenciju kod kuće - nikakva rješenja

Tradicionalni debeli higijenski ulošci, vata, ulošci od celuloze i drugi naizgled jednostavni načini rješavanja inkontinencije vrlo su loša ideja. Sjetite se čestih mijenjanja, neugodnog osjećaja mokrine ili mirisa od kojih vas rješenja za kod kuće ne štite. Puno bolje rješenje predstavljaju ulošci za kontroliranje mjehura koji mogu ukloniti sve prethodno spomenute faktore, a pritom su i diskretni, ugodni za kožu i svakako puno učinkovitiji od privremenih rješenja. Uz korištenje uložaka za kontroliranje mjehura nećete morati brinuti o "nezgodama" i moći ćete bez straha ići u kupovinu, u kino ili u šetnju.

Nepoduzimanje - problem

Radije biste mislili da će inkontinencija nestati sama od sebe. Nažalost, to je rijetko slučaj, pa je za vaše dobro najbolje da zaboravite na to da nećete ništa poduzeti u vezi s inkontinencijom ako ju imate. Prestanak ili uopće neprimjena terapije za bolest koja je odgovorna za inkontinenciju može dovesti do znatnog pogoršanja zdravlja. Bolje je ne riskirati i posjetiti liječnika odmah nakon pojave prvih simptoma inkontinencije. Savjetovanje liječnika neće škoditi, već samo može biti dobro za vaše zdravlje. Stoga, ako ste inkontinentni, otiđite k liječniku i po najgorem vremenu. Što prije to bolje.

Nemate problem? Razmislite dvaput

Mnogi ljudi ne žele priznati da stalna mokrina donjeg rublja može biti inkontinencija. Ako ne priznaju to sami sebi, kako će otići k liječniku zbog tog problema? Na kraju krajeva, nema nikakvog problema. U međuvremenu problem postoji i s vremenom često postaje veći. Diskretna pomoć bližnjih može biti od pomoći ovdje - uzorak uloška za kontroliranje mjehura ostavljen na vidljivom mjestu ili novine ostavljene otvorene na članku o inkontinenciji. Budite otvoreni kad se radi o primanju pomoći i nemojte se ljutiti na bližnje ako vam nude pomoć.

A ako problema zaista nema, trebalo bi razmisliti o preventivnim mjerama - prema staroj izreci, bolje je spriječiti nego liječiti. Svakodnevno vježbanje mišića zdjeličnog dna, takozvanih Kegelovih mišića, može znatno smanjiti rizik od inkontinencije u budućnosti. Ojačani mišići puno bolje okružuju urinarni trakt, što je vrlo važno tijekom mokrenja, kao i u sprječavanju neželjenog istjecanja. Vježbe se savjetuju i muškarcima i ženama.

Ako postoji problem, postoji i rješenje

Ako ste vi ili vaši bližnji suočeni s problemom inkontinencije, nemojte klonuti duhom. Za svaki oblik inkontinencije postoji rješenje. Razgovarajte sa svojim liječnikom i vidjet ćete da se možete suočiti s tom situacijom. Bez obzira u kojoj ste fazi terapije - prije ili tijekom nje - vrlo je važno zapamtiti jedno, a to je upotreba pravih upijajućih proizvoda za inkontinenciju.

