Šest najboljih komičara i komičarki regije u Lisinskom

Nakon što su do poslijednjeg mjesta rasprodali veliku dvoranu KD Lisinki u ožujku prošle godine, Studio Smijeha predstavit će se ponovo i to sa novom postavom i sasvim novim forama ponajboljih komičara i komičarki s područja čitave regije.

Program će i ovoga puta voditi naša najbolja komičarka Marina Orsag

Osnivačica Večeri otvorenog mikrofona, stand up comedy radionica te comedy kluba Studio Smijeha, kao i jedna od osnivačica same stand up comedy scene u Hrvatskoj. U jedanaest godina karijere iza sebe ima preko 2000 nastupa u regiji i svijetu, titulu Najbolje stand up komičarke Balkana 2013. te najbolje/g komičara/ke Kontinentalne Europe i Rusije 2015. Vječiti Petar Pan i netko tko svojom nepresušnom energijom vodi publiku apsurdnim kanalima svog uma.

Na pozornici će joj se pridružiti najbolja slovenska komičarka Martina Ipša

Martina Ipša je jedna od početnica stand up komedije u Sloveniji i je jedna najboljih slovenskih stand up komičarki. Sa svojim nastupom koji je pun originalnosti i direktnosti, popularna je kod publike različitih profila. U 10 godina karijere nastupala je u više država i osim na slovenskom, nastupa i na engleskom te hrvatskom jeziku. Ne samo da se bavi stand up komedijom, Martina piše i komedije za kazalište, kreirala je emisije za televiziju i redovni je gost slovenskih televizija. Sa kolegama iz regije i uz organizaciju Standup.rs nastupala je u emisiji Stand up & More, koja je bila emitirana na Comedy central Extra.

Po prvi puta u Hrvatsku dolazi Nikola Todoroski iz Makedonije

Nikola Todoroski je stand up komičar i glumac sa Ohrida u Makedoniji. On je voditelj, urednik i producent satiričke TV emisije Ministarstvo komedije. Došao je do polufinala natjecanja Funniest Person in The World u organizaciji svjetski poznatog comedy kluba The Laugh Factory. Nikola godišnje ima preko 150 nastupa u Makedoniji i izvan nje. Nastupao je u klubovima u Amsterdamu, u Helsinkiju, slavnoj Komedijarnici u Londonu, također diljem Balkana. Rezident je komičar te jedan od osnivača The Comedy Club Sofija.

Najmanji ali i jedan od najboljih komičara domaće stand up scene Tin Sedlar dokazati će se svojim velikim smislom za humor

Posudio je stas 7. patuljku u crtiću „Snjeguljica i 7 patuljaka", boji se svega što je više od 168 cm, voli sve što vole mali. Hobiji su mu nogomet i pokazivanje osobne na ulazu u noćne klubove. Diplomirao je pedagogiju na Filozofskom fakultetu i radi kao pedagog u osnovnoj školi. Poznat je po tome što neugodne situacije može učiniti još neugodnijima i uopće mu zbog toga nije neugodno. Da je žensko, zvao bi se Lea i nosio bi minice i štikle. S obzirom da se ipak rodio kao muško, zove se Tin i nosi štikle. Voli glumiti u predstavama za djecu jer je i sam dijete - unutra i izvana. Stand up ga opušta i ostvaruje mu rijetke želje da nekome govori s visoka.

Poznati bosanski humor i šarm donosi vam Igor Iggy Drljo

Zvijezda Hayatovog Monty Daytona, u stand-up komediju je "uletio" krajem 2013. godine. Nakon nekoliko open mic ukazivanja, raja ga je prihvatila, on je prihvatio raju i onda počeo s "pravim" nastupima. Na početku je nastupao po mostarskim lokalima (na obje strane!), ali nakon nekog vremena se, kako kaže, "uštelio" i počeo nastupati i izvan svog grada. Do danas je skupio priličan broj nastupa diljem cijele Bosne i Hercegovine, ali i izvan nje. Teme mu se baziraju na aktuelnostima, ali i na onim pričama u kojima vidi zanimljivu foru. Ukratko, mali čo'ek, velikih mogućnosti i još većeg smisla za humor.

Iz Srbije dolazi jedan od najboljih regionalnih komičara Aleksandar Perišić

Aleksandar Perišić je jedan od vodećih komičara crnog humora u regiji. Na „tamnu stranu" prešao je 2010. godine kada je pobjedio na natjecanju Otvorenog mikrofona. Njegov humor osim što publiku provocira, može je i navesti na dublje razmišljanje (posebno ako ste popili koje piće više). Za samopouzdanje na sceni zaslužno je i njegovo višegodišnje glumačko iskustvo.

„Za vas smo i ovoga puta odabrali izvrsne komičarke i komičare i garantiramo vam još jedan, doista veliki stand up spektakl" - poručuju iz Studija Smijeha.

Ulaznice su dostupne po pretprodajnoj cijeni od 70kn i 90 kn:

· Na Entrio prodajnim mjestima

· Online na linku:

· na blagajni KD Lisinski

Na dan predstave cijena ulaznice iznosi 90 kn i 110 kn.

Vidimo se u Lisinskom!