She Loves Pablo i Straight Mickey and the Boyz donose žestoki zvuk na INmusic #13

Velikim svjetskim imenima će se na pozornici ovogodišnjeg INmusic festivala pridružiti sjajni bendovi She Loves Pablo i Straight Mickey and the Boyz!

Groove/stoner bend She Loves Pablo osnovan je 2006. godine, a od samog početka aktivno nastupaju. Prvi album "Mother Of All" objavili su 2009. godine, uslijedio je "Burn And Levitate" 2013. godine, a posljednji album "Try Mandarin" objavili su 2016. godine. Dečki se vraćaju na INmusic festival nakon pet godina, a u međuvremenu su nastupali diljem Hrvatske i Europe.

Beogradski Straight Mickey and the Boyz su dinamična trojka sjajnih glazbenika koji su pod utjecajem raznih žanrova stvorili prepoznatljiv zvuk. Poznati su kao grooverski rock tornado, a kroz glazbu se igraju s rockom, hard coreom i funkom. Etablirali su se kao jedan od najperspektivnijih novih regionalnih bendova zbog svojih energičnih nastupa te su stekli epitet benda koji se mora vidjeti uživo.

She Loves Pablo i Straight Mickey and the Boyz prudružuju se odličnom line-upu INmusic festivala #13 kojeg čine Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Bombino, Frank Carter & The Rattlesnakes, Šumski, Reykjavíkurdætur, Super Besse, Tshegue, Témé Tan, Superorganism i mnogi drugi.

INmusic festival #13 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine, uz podršku OTP banke Hrvatska koja omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 449 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb).

Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 449 kuna (+troškovi transakcije), kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).