Shining u Močvari 13. rujna

Norveški avant garde jazz metal band Shining premijerno će nastupiti u Hrvatskoj u srijedu 13. rujna u zagrebačkom klubu Močvara.

Shining dolaze iz Osla, a osnovani su 1999. Godine od kada je kroz bend prošlo čak 13 glazbenika, dok je Jorgen Munkeby (vokal, saksofon i gitara) ostao jedini stalan član.

Band je u početku svirao akustični jazz, da bi s godinama ubacivali sve više instrumenata i na kraju završili i u nekim ekstremnijim metal žanrovima. Crpeći inspiraciju od artista na potezu od Johna Coltranea do Nine Inch Nailsa stvaraju muziku nazvanu blackjazz, a upravo tako nazvan album iz 2010. doveo ih je do najveći svjetskih medija, od Metal Hammera i Pitchforka do New York Timesa. Na kontu imaju sedam studijskih izdanja, od kojih je posljednje, «International Blackjazz Society», objavljeno 2015. godine.

Shining - «Last Day»

Shining se ovdašnjoj publici trebao predstaviti početkom godine, kada su najavljeni kao predgrupa za posljednju turneju The Dillinger Escape Plana. Ta turneja je nažalost otkazana zbog teške prometne nesreće Dillingera, no oba sastava ipak će zasvirati pred našom publikom, samo sada u odvojenim terminima. Dillingeri će tako Močvaru protresti 12. kolovoza, dok Shining dolaze mjesec dana kasnije, 13. rujna.

Ulaznice u prodaju idu u utorak 01.08. po cijeni od 65 kn, a na dan koncerta iznositi će 80 kn.

Službena prodajna mjesta: