Shining uz The Dillinger Escape Plan u Tvornici kulture

Shining dolaze iz Osla, a osnovani su 1999. godine. Crpeći inspiraciju od artista na potezu od Johna Coltranea do Nine Inch Nailsa stvaraju muziku nazvanu blackjazz čiji istoimeni album iz 2010. doveo do najveći svjetskih medija, od Metal Hammera i Pitchforka do New York Timesa. Na kontu imaju sedam studijskih izdanja, od kojih je posljednje, «International Blackjazz Society», objavljeno 2015. godine.

Mješanje metala i free jazza nije jedino što imaju zajedničko s The Dillinger Escape Planom. Norvežani imaju čast biti predgrupa na deset europskih koncerata posljednje turneje math-core legendi.

Shining - «Last Day»

The Dillinger Escape Plan stižu, u društvu Shininga, u zagrebačku Tvornicu kulture na seriji nastupa koja prati njihov aktualan album «Dissociation». Jedan od najvećih američkih nezavisnih bendova službeno će prestati s radom nakon turneje.

The Dillinger Escape Plan - "Limerent Death"

Ulaznice

Ulaznice u pretprodaji iznose 120 kn, a na dan koncerta 140 kn.

Službena prodajna mjesta