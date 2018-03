Siberian Meat Grinder& Shin večeras u Vintage Industrialu

Srijedu 28. ožujka rezervirajte za povratak sibirskih hardcore ratnika SIBERIAN MEAT GRINDER, koje će na pozornici Vintage Industriala dočekati domaće snage SHIN. Tko je bio zadnji put, želi se vratiti. Tko nije bio, taj želi doći. Long live the Tsar!



SIBERIAN MEAT GRINDER (Moskva)

Aktivno se bore od 2011. godine, a sastavljeni su od članova ruskih bendova: What We Feel, Razor Bois, Frank Castle Gonna Break Your Neck i Moscow Death Brigade. Iza sebe imaju dva EP-a: 'Hail to the Tsar' & 'Versus the World' te S/T studijski album uz još nekoliko manjih izdanja i kolaboracija.

Kako ih opisati? Teško! Mix black, thrash i power metala, stonera, HC-a te rapa! Tijekom karijere svirali su sa: Agnostic Front, Terror, Deez Nuts, Born From Pain, Power Trip, Skeletonwitch, Obituary, Sodom, Slayer...

FB: Siberian Meat Grinder

BC: siberianmeatgrinder.bandcamp.com/

SHIN (Zagreb)

Shin je melodični hardcore band nastao 2013. godine u Zagrebu, a sastavljen od članova rodom i brojem iz Zagreba, Karlovca i Siska. Iza sebe imaju dva izdanja: album Running Sick (2014.) i EP Metamorphosis (2016). S EP izdanjem izbacili su i prvi video uradak za pjesmu "Reining The Beast" koja se nalazi na YouTube kanalu Hardcore Worldwide. U kratko vrijeme bend je odsvirao brojne koncerte na domaćoj, ali i stranoj sceni te su stekli dobre kritike.

FB: SHIN

BC: shinhardcore.bandcamp.com/