Side Project 23. ožujka u Tvornici promoviraju album "Lonely Boys"

Sve popularniji dark-pop duo Side Project objavio je dugoočekivani drugi album "Lonely Boys" u prosincu prošle godine, a koncertna promocija albuma će biti 23. ožujka u zagrebačkoj Tvornici kulture.

Album "Lonely Boys" najavljen je istoimenim singlom koji govori o njima kao ljudima koji cijene i ne skrivaju emocije te svima onima koji se s njima na tom području mogu povezati.

"Ta tematika proteže se kroz cijeli album. Ljubav, mržnja. Mentalno zdravlje, bolest. Puno suprotnosti s kojima smo se zadnjih godina susretali. Pisanje tekstova i rad na glazbi za album pomogli su nam naučiti o svim potencijalnim i stvarnim povredama koje svaki život nosi i naučili se boriti za sve ono dobro", istaknuli su Anja i Luka.

Bandcamp: https://sideprojecthr.bandcamp.com/album/lonely-boys

Album autorski potpisuje sam Side Project, a kao i prije, surađuju s Filipom Filkovićem Philatzom na spotovima i Coded Edgeom u dizajnerskom smislu. Naslovnicu albuma dizajnirali su koristeći ilustracije "usamljenih dječaka" Julije Sture i fotografiju Dore Šarić. Album donosi i sjajne suradnje poput one s Irenom Žilić na pjesmi "Would You" i povremene semplirane vokale Nikol Ćaćić (NLV).

Anja i Luka svoju priču su započeli još 2012. godine snimajući covere pjesama, nakon čega su krenuli s autorskim stvarima. Album prvijenac "Things Which No One Else Should Know About" objavili su 2015. godine, a album je bio popraćen sjajnim kritikama. Na novom albumu krenuli su raditi odmah nakon objave prvoga te su u međuvremenu objavili singlove "Guns" i "Giving Souls Away" koje nisu uvrstili na album.

Ulaznice u pretprodaji možete nabaviti po cijeni od 35 kuna, dok će na dan upad biti 50 kuna.

Službena prodajna mjesta:

Tvornica kulture, Ljudevita Posavskog 1

Dirty Old Shop, Tratinska 18

Rockmark, Berislavićeva 13

www.entrio.hr

Organizator koncerta je yem.