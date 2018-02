Side Project prije Vöka u Tvornici u petak

Naš dark-pop duo Side Project nastupit će prije islandskog indie-electro benda Vök u Tvornici kulture u petak 23. veljače.

Side Project - "Lonely Boys"

Anja i Luka svoju Side Project priču su započeli još 2012. snimajući covere pjesama, da bi krenuli s autorskim stvarima. Prvijenac "Things Which No One Else Should Know About" objavili su 2015., a bio je popraćen sjajnim kritikama. Drugi album "Lonely Boys" nedavno je objavljen, a priča je o ljudima koji cijene i ne skrivaju emocije, te je u kratko vremena pobrao odlične recenzije. Novi uradak sadrži puno više elektronike i plesniji je, više klupski orijentiran i pod utjecajem pop glazbe.

Side Project bit će uvod u islandsku sanjivu pop priču koju donosi bend Vök sa svojim melodičnim i atmosferičnim pjesmama, praćene sjajnim vokalom Margrét Rán koji dugo ostaje u ušima.

Vök - "Waiting"

Opisujući ih kao dream-pop/indie-electro bend, njihov zvuk sastoji se od sanjivih dionica elektronske glazbe, melodičnih vokala, prigušenog saksofona i jasnih gitara. Vök je lako smjestiti uz bok imenima kao The Knife, The xx, Poliça i Phantogram, za svoje uzore navode Portishead i Massive Attack, ali islandska četvorka stvara glazbu s vlastitim potpisom koju mogu prezentirati cijelom svijetu, te dokazuje da nam, što se tiče Islanda i glazbe, dolazi još jedan fantastičan bend.

Vök - "Waterfall"

Sve počinje 2013. kada je bend nastao s ciljem da nastupi na natjecanju za mlade nade, a u samo nekoliko tjedana su pripremili pjesme, po prvi puta ih izveli uživo i pobijedili. Iste godine snimaju prvi EP "Tension", uslijedio je EP "Circles", a hvaljeni uradak predstavio ih je kao inovativne glazbenike s atmosferičnim zvukom. Aktualni album prvijenac "Figure" pun je emocija, distorzija, šaputavih melodija, te sanjivih dionica pod utjecajem znanstveno-fantastičnih filmova, te izvođača poput The Weeknd i Little Dragon, a nedavno je objavljen i EP „Figure - The Remixes".

Vök - "Polar" (Live Video)

Hvaljeni prvijenac Vök vodi na veliku europsku turneju po Francuskoj, Švicarskoj, Belgiji, Njemačkoj, Italiji, Poljskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj ili pak Češkoj, a na premijerni nastup u Hrvatskoj i jedini u regiji Vök dolazi u zagrebačku Tvornicu, i bit će to jedinstvena prilika čuti kako fantastično zvuče uživo.



