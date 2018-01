Siječanj u Kinoteci u znaku Woodyja Allena

Nakon ciklusa Wesa Andersona kino Kinoteka predstavlja opus Woodyja Allena koji će uključivati neke od najpoznatijih filmskih naslova ovog slavnog američkog redatelja, scenarista i glumca. Tijekom siječnja kino Kinoteka tako će prikazati ukupno jedanaest odabranih Allenovih filmova, među kojima i klasike iz 80-ih i 90-ih, kao i neke od novijih naslova, uključujući i njegov zadnji završeni film "Vrtuljak života" (Wonder Wheel, 2017.).

Woody Allen poznat je po svojoj prepoznatljivoj poetici i komici, zasnovanoj na duhovitim monolozima i komičnim verbalnim opservacijama. Također, intimističke fabule u suvremenim urbanim ambijentima njegove su konstante, a u svojim filmovima najviše pažnje posvećuje njujorškim, židovskim intelektualcima, kao i muško-ženskim odnosima. Često se u svojim filmovima referira na svoj rad te filmsku i popularnu kulturu, a u većini filmova koje režira ujedno i glumi.

Opus Woodyja Allena u Kinoteci počet će u utorak, 9. siječnja hvaljenom američkom komedijom "Hannah i njezine sestre" iz 1986. s Mijom Farrow, Diane Wiest i Michaelom Cainom

u glavnim ulogama. Radnja se odvija oko zgoda i nezgoda junakinje Hannah, njenih sestara te njenog bivšeg ljubavnika u New Yorku. Kroz jednostavnu priču u filmu se filozofira o smislu života, ljubavi, Bogu, umjetnosti i prijateljstvu.

U srijedu, 10. siječnja slijedi film "Dani radija" iz 1987. godine kojem Allen nostalgično odaje počast slavnim danima radija i odrastanju za vrijeme 2. svjetskog rata. Glume Mia Farrow, Diane Wiest i Mike Starr.

"Zagonetno ubojstvo na Manhattanu" iz 1993. na rasporedu je u četvrtak, 11. siječnja. Diane Keaton glumi Carol Lipton, bivšu marketinšku stručnjakinju udanu za Larryja Liptona koja se odrekla karijere kako bi odgajala njihova sina. Znatiželjna i impulzivna, s viškom slobodna vremena, Carol postaje opsjednuta iznenadnom smrti susjede, a njezin muž bi najradije da to ostavi na miru. No Carol iznosi različite teorije i strategije svojoj prijateljici, a nedavno rastavljeni prijatelj, koji je potajno zaljubljen u Carol, također se uključuje. Larry postaje ljubomoran pa se i on pridruži „istrazi".

Kraj tjedna, petak 12. siječnja, donosi "Purpurnu ružu Kaira" iz 1985. Radnja se vrti oko plahe Cecilije (Mia Farrow) kojoj jednog dana u kinu filmski lik Tom (Jeff Daniels) siđe s platna te se zaljubi u nju. Film kroz tu priču govori o utjecaju umjetnosti i mašte na živote ljudi. Woody Allen je u nekoliko navrata izjavio da mu je ovo jedan od najdražih filmova koje je režirao.

U subotu 13. siječnja gledamo jedan od najuspješnijih filmova Woodyja Allena, svojevremeno nominiran za tri Oscara - "Zločini i prekršaji" (1989.). Riječ je o suvremenoj humornoj drami u kojoj pratimo dvije odvojene priče o preljubu.

Do kraja mjeseca Kinoteka će prikazati preostale filmove iz opusa: "Njujorške priče", "Muževi i žene", "Casino Royale", "Ponoć u Parizu", "Rimu s ljubavlju" i "Vrtuljak života".

Subotnje matineje tokom siječnja rezervirane su za "Ferdinanda" (2017.) koji stiže iz radionice redatelja velikih animiranih hitova "Rio" i "Ledeno doba". Ferdinand je bik koji bi radije mirisao cvijeće, nego ulazio u borbu sa matadorima. Nakon što su ga ljudi pogrešno doživjeli kao jednu razuzdanu zvijer, Ferdinanda zarobljavaju i odvode od kuće. Odlučan da se vrati u obitelj, on okuplja tim krajnjih suprotnosti i kreće na nevjerojatnu avanturu. Riječ je o animiranom filmu koji dokazuje da ne smijemo imati predrasude i suditi o niti jednoj osobi ili životinji samo po izgledu.

Svi filmovi iz redovnog programa prikazuju se od 20 sati, osim matineja koje su na rasporedu u 11 sati. Cijena ulaznice za filmske projekcije iznosi 15 kuna. Ulaznice je moguće kupiti na blagajni kina sat vremena prije projekcije ili online na www.ulaznice.hr.