Silicon Valley nije više u modi

Kraj radnog vremena u poslovnoj četvrti grada Tampa na Floridi. Florian Reike se opušteno naslanja na ogradu postavljenu na šetalištu uz obalu i zadovoljno uživa u toplim sunčanim zrakama. "Ovo je za mene kvaliteta života", kaže 22-godišnjak i pije gutljaj piva. "Ne želim nakon posla još provesti dva sata u zastoju dok ne dođem kući - kao što je to uobičajeno u Silicon Valleyu."

Ovaj Nijemac je prije godinu dana s dvojicom prijatelja osnovao tvrtku koja nudi blockchain-modele za poduzeća. Njihovo dioničko društvo "Advanced Blockchain AG" na burzi u Düsseldorfu aktualno ima vrijednost od oko 25 milijuna eura. Dovoljan razlog za te poduzetnike da svoje poslovanje prošire na američko tržište. Prilikom potrage za sjedištem u SAD-u su se svjesno odlučili protiv tehnološke utvrde Silicon Valley, odnosno Silicijske doline. "Tampa je puno jeftinija nego Silicijska dolina", kaže Reike. "Ne samo da su uredi i stanovi ovdje jeftiniji, već se povoljnije ovdje može dobiti i talentirano osoblje."

Sve više poduzetnika okreće leđa Silicijskoj dolini

Trojica poduzetnika su pomoć dobili od Dietera Kondeka iz Hamburga. Kondek svojom tvrtkom "Rocket Lounge" pomaže startupove tako što ih strateški plasira na američko tržište i uspostavlja kontakte s poslovnim partnerima i ulagačima. Na početku je i sam bio aktivan u Silicijskoj dolini, u međuvremenu mladim poduzetnicima savjetuje da svoja poduzeća ne otvaraju tamo. Visoke cijene stanarina i najamnina, pregust promet na cestama, osjećaj da ste samo mala riba u velikom moru - to su samo neki razlozi zašto poduzetnici koji tek pokreću biznis okreću leđa Silicijskoj dolini ili uopće ne razmatraju tu mogućnost. San Francisco, u koji administrativno spada Silicijska dolina, u posljednjem kvartalu prošle godine je izgubio toliko stanovnika kao nijedan drugi grad u SAD-u. To potvrđuju podaci agencije za nekretnine RedFin. Kao dobra alternativa Silicijskoj dolini se za mnoge startupove pokazala Florida.

Kvaliteta života umjesto adrese u Silicijskoj dolini

"Mislim da je najvažnija ravnoteža između života i rada", priča Simone Tieber s jednim zamjetljivim američkim naglaskom. Ona je prije 25 godina odselila iz Dresdena u SAD. Deset godina kasnije je u Tampi pokrenula svoju vlastitu tvrtku za grafički dizajn: "Želim imati tu slobodu da nekad napravim i malo dužu pauzu za ručak, da uživam u suncu i odem katkad i na plažu."

Švicarski poduzetnik Peter Dobler se slaže s njom, pogotovo kad se radi o sunčanom vremenu kojega na Floridi ima napretek. No, za njega su i poslovni razlozi igrali ulogu u odluci o tome da svoju tvrtku za savjetodavne usluge pokrene upravo na Floridi. "Svaki posao u Silicijskoj dolini je poslovanje na principu krajnjeg kupca. U Tampi je to više princip B-to-B, dakle Business-to-Business", kaže on.

Od gradića za umirovljenike do magneta za poduzeća

Tu potrebu za većom kvalitetom života stručnjaci za tržište rada primjećuju već određeno vrijeme. Grad Tampa je u tome vidio šansu za sebe. Nekoć poznat kao grad za umirovljenike, Tampa sada polazi od toga da će ljudi između 18 i 35 godina za dvije godine činiti polovicu zaposlenih osoba.

"Bilo mi je jasno da ćemo, ako ne stvorimo jedno mjesto gdje sljedeća generacija rado želi biti, onda postati grad treće ili četvrte klase", kaže gradonačelnik Bob Buckhorn. On si je postavio cilj da grad učini atraktivnim za mlade poduzetnike. "Želim da se u Tampi stvore poslovi za budućnost, a ne za prošlost."

Ulagači se uzdaju u Floridu

Florida postaje sve interesantnija i za ulagače. Milijarder Jeff Vinik je u kooperaciji s investicijskom tvrtkom Billa Gatesa, osnivača Microsofta, kupio veliki dio nekretnina u poslovnoj četvrti Tampe, tzv. downtownu. Tamo sada želi stvoriti urede i mogućnosti za provođenje slobodnog vremena kako bi dobio svoj dio kolača u usponu grada. "Za pet godina se Tampu više neće moći prepoznati", kaže Vinik. "Stvaramo jedinstveno poslovno okruženje koje Tampu čini perfektnim mjestom za osnivače i njihova poduzeća."

Florian Reike je siguran da neće požaliti što je došao na Floridu. Njegov cilj je da njegovo poduzeće, koje aktualno ima 35 zaposlenih, postane novi Facebook ili Google. "Možda će Florida postati naredna Silicijska dolina", kaže on u polušali.