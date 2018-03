Simple Minds stižu na splitski Žnjan

Nakon nedavno objavljenog sedamnaestog albuma Walk Between Worlds te rasprodanih koncerata diljem Europe koji se održavaju u sklopu istoimene turneje, Grad Split te tvrtka MPG Live sa zadovoljstvom najavljuju hrvatski koncert najpopularnijeg škotskog rock benda, grupe Simple Minds, na jednoj od najljepših splitskih plaža, na Žnjanu, 5. svibnja 2018. godine. Ovaj će koncert biti prvi veliki događaj kojim će započeti novi život tog veličanstvenog prostora koji će dobiti novo ruho na korist svih građana i posjetitelja iz cijelog svijeta te tako postati još jedna prepoznatljiva razglednica grada Splita i Jadrana uopće.

Koncert pod nazivom Žnjan za sve humanitarnog je karaktera, a održava se u čast blagdana Svetog Duje i Dana grada i bit će besplatan za sve posjetitelje uz pokroviteljstvo Grada Splita. Plaža Žnjan će biti preuređena u moderan i funkcionalan prostor koji će u ponudi imati elemente za sve uzraste i profile posjetitelja, uključujući sportske, gastronomske i kulturološke sadržaje, a prvi od njih ekskluzivni je koncert grupe Simple Minds.

"Najbolji album benda u proteklih nekoliko desetljeća" piše The Sunday Times o novom studijskom izdanju Walk Between Worlds koje je svjetlo dana ugledalo ove veljače, a koji producentski, osim benda, potpisuju i Andy Wright te Gavin Goldberg. Da je riječ o uistinu sjajnom albumu govori i podatak da se nalazi na visokom četvrtom mjestu na ljestvici najboljih britanskih albuma. Nevjerojatna je glazbena ostavština Simple Mindsa, a na samom pragu obilježavanja 40 godina djelovanja, ovim se albumom njihova prepoznatljiva priča nastavlja razvijati i dalje. U Splitu će osim najnovijih pjesama poput Magic i Sence Of Discovery, izvesti i dobro poznate rock klasike poput Don't You, Alive And Kicking, Belfast Child, All the Things She Said, Love Song, Let There Be Love te kultnu pjesmu Waterfront, a ovi majstori live nastupa te ljubitelji koncerata na otvorenom, posebno su sretni što će prvi zasvirati sa velike pozornice na Žnjanu koja će biti smještena u neposrednoj blizini mora.

"Koliko god nam je bilo posebno zadovoljstvo raditi na novom albumu još nam je uzbudljivije promatrati kako se priča zvana Simple Minds nastavlja i kako se razvija u studiju te na našim live nastupima", kaže Jim Kerr, pjevač grupe Simple Minds, ususret dolasku u Split te dodaje: "Svaka od novih pjesama dobije potpuno novo ruho i život u trenutku kada ih izvodimo na pozornici, a posebno se veselimo što se vraćamo u Split gdje ćemo ih predstaviti uz naše klasike i pjesme koje su godinama u srcima naših fanova."

Bit će ovo šesti koncert kultnog sastava u Hrvatskoj, a u Split se vraćaju nakon punih osam godina kada su nastupili u Spaladium Areni. Obilježavanje najvažnije i najveće splitske fešte, Dana grada i višestoljetnog tradicionalnog blagdana Svetog Duje, slavit će se i ove godine 7. svibnja, a koncertni spektakl grupe Simple Minds bit će prvo veliko događanje na plaži Žnjan koja će uskoro dobiti novi moderni izgled i koncept.

"Želimo udahnuti novi život Žnjanu i dati mu međunarodno prepoznatljivi imidž. Vjerujemo da se organizacijom ovakvog vrhunskog događaja, na samom početku turističke sezone, širom svijeta šalje vrlo jasna poruka - dođite u Split, na Žnjan, novu splitsku razglednicu!", izjavio je Andro Krstulović Opara, gradonačelnik Splita.

Jim Kerr, pjevač i autor te Charlie Burchill, gitarist i klavijaturist, dvojac je bez kojeg je teško zamisliti Simple Mindse, a u Hrvatsku stižu u pratnji sjajnih glazbenika; perkusionista Cherissea Oseija, basiste Geda Grimesa, multi-instrumentalista Gordyja Goudiea te pratećih vokala Catherine AD i Sarah Brown. Tvrtka MPG Live koja je potpisala novi petogodišnji ekskluzivni ugovor za organizaciju festivala ULTRA Europe u Splitu i koja je u Hrvatsku proteklih godina dovela Justina Biebera, Stinga i Willa Smitha, najavljuje da se na Žnjanu sprema pravi spektakl uz vrhunsku produkciju i specijalne efekte te da je ovo samo još jedan u nizu velikih događaja koje Split i njegovi građani zaslužuju.

"Oduvijek sam vjerovao da Split ima potencijal postati prvoklasnom svjetskom destinacijom. To smo već dokazali festivalom ULTRA Europe koji će se zajedno sa Splitom razvijati i u budućnosti te nastaviti privlačiti još veći broj posjetitelja. No, svjesni smo da ovaj grad ima još toliko potencijala i želio bih iskoristiti svoje višegodišnje iskustvo i znanje kako bih pomogao u daljnjem razvoju i nastojanju da Split postane vodećom destinacijom te ponosom ne samo Splićana i Dalmatinaca već i cijele Hrvatske", - izjavio je Joe Bašić, direktor tvrtke MPG Live te dodaje: "Naša su nastojanja prepoznata od strane Grada Splita na čelu s gradonačelnikom Oparom, a zajedničkom suradnjom na ovom projektu novi će se početak i život Žnjana predstaviti svijetu na najbolji mogući način, ekskluzivnim koncertom grupe Simple Minds koji se jako raduju što će biti dijelom ovog povijesnog trenutka."

Više informacija o grupi Simple Minds može se pronaći na službenoj internetskoj stranici, društvenim kanalima Facebook, Twitter i Instagram te na kanalima YouTube i Spotify.