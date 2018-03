Simptomi depresije - prepoznajte ih na vrijeme

Depresija je jedan od najčešćih stanja s kojima se moderan čovjek bori, a problem je u tome što većina ljudi ne zna prepoznati simptome i zapravo ne shvaća da treba potražiti pomoć.

Nerijetko se osjećaji krivnje ili tuge, koji su potpuno normalni i očekivani u nekim situacijama zamjenjuju za simptome depresije, a prvi znak da je situacija ozbiljnija nego što mislite je kad traju dulje od dva tjedna i sprječavaju vas u normalnom funkcioniranju.

Kako postoje fizički i psihički simptomi depresije, dobro je znati i jedne i druge - vodite dnevnik kako se osjećate, pa kad ustanovite da su vam ključne riječi bezvoljnost, potištenost, tuga i nesanica, vrijeme je da potražite pomoć liječnika.

Fizički simptomi depresije





Kronična iscrpljenost - ovaj simptom depresije posljedica je svih ostalih - lošeg spavanja, bezvoljnosti, manjak apetita, pretjerane brige i tjeskobe te nebavljenja tjelesnom aktivnošću.

Poremećaji spavanja - ne možete zaspati, a potom se noću budite i po nekoliko puta, a onda opet prerano ujutro. Prerano buđenje često je pokazatelj najtežeg oblika depresije.

Poremećaji u prehrani - gubitak teka ili pak prečesto prejedanje znakovi su emocionalnih problema. Nagli gubitak kilograma alrm je da morate nešto promijeniti.

Problemi s probavom - zatvor, proljev ili pak mučnina mogu ukazivati na psihički teško stanje u kojem jeste.

Stalni bolovi - bolovi kojima nema fizičkog uzroka, uzrok je psihičko stanje. Najčešće je riječ o glavobolji, bolovima u prsima i leđima.

Psihički simptomi depresije





Alkohol i opijati - teško se nositi s crnim raspoloženjima, tugom i krivnjom. Zbog toga ljudi nerijetko u ovim situacijama pribjegavaju alkoholu i opijatima. Razmislite malo ako prečesto u posljednje vrijeme posežete za čašicom. Osjećaj krivnje je osjećaj koji nas samo razara i ništa dobro ne nosi. Jedino što iz njega možemo naučiti je da si oprostimo i krenemo dalje, ne osvrćući se.

Gubitak interesa - nemate volje primjerice za kuhanjem, odlaskom na areobik ili jednostavno šetnju s prijateljicama. Zanemarujete kućanske poslove i osobnu higijenu. Nemate interesa ni za seks.

Poremećaj koncentracije - zaboravljate obaveze koje imate i sastanke koje ste dogovorili. Niste u stanju obavljati posao. Zaboravljate imena i datume.

Tmurne misli - pomisao da si nanesete fizičku bol ili o samoubojstvu znak su da je vrijeme za pomoć

Tuga, tjeskoba i osjećaj bespomoćnosti - stalno ste tužni i to bez opravdanog razloga. Ta tuga koju osjećate puno je dublja od tuge koju ste dosad iskusili i prati je osjećaj patnje. Tu je i osjećaj da gubite kontrolu nad svojim životom i nemoć da se nosite sa svakodnevicom. Ne vjerujete u mogućnost da se situacija može promijeniti na bolje i konstantno ste pesimistični i bezvoljni. Sve vam djeluje besmisleno. Ne možete kontrolirati suze. Često se rasplačete bez konkretnog povoda.

Savjeti

Ako su vam neki od simptoma jako poznati, vrijeme je da uzmete uzde natrag u svoje ruke - pronađite zabavne sadržaje u filmovima ili na internetu i zabavite se zaboravljajući na brige. Uz to, budite što više na svježem zraku, makar se morali prisiljavati na to - recimo, nabavite si psa, to će vas natjerati da svakodnevno šetate barem tri puta.

Više se družite s prijateljima, pomažite drugima i uvedite nove sadržaje u svoj život koji će vas zaokupiti i odagnati tmurne misli. Sve je u glavi, zapamtite...

Naravno, ako ništa od toga ne pomogne - otiđite liječniku, obavezno!