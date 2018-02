Sjajan početak godine za zvijezde Sea Stara

Prvi headlineri ovogodišnjeg Sea Star Festivala, grupa Hurts i Robin Schulz pobrinuli su se da početak 2018. prođe u njihovom znaku. Frontman Hurtsa pojavljuje se u filmu uz slavnu Sharon Stone, a njemački hitmaker predstavio je odličan novi video. Publika umaškog festivala gledat će ih uživo ovog svibnja u laguni Stella Maris, a povoljnije ulaznice za Sea Star mogu kupiti do kraja četvrtka, 8. veljače.

Osim što je hitovima, fantastičnim live nastupima koji se moraju čuti uživo i sofisticiranim stilom unutar pop dvojca Hurts pokorio svijet, na poziv slavne glumice Sharon Stone frontmen Theo Hutchcraft otisnuo se i u glumačke vode. Headliner Sea Star Festivala u Umagu uz čuvenu glumicu pojavljuje se u njenom novom filmu „All I Wish", a zajedno su snimili i nekoliko pjesama.

ALL I WISH Official Trailer (2018)

„Glumim njenog ljubavnika. Stvari dosta brzo eskaliraju u tom scenariju. Dobio sam priliku da provedem dan u krevetu sa Sharon Stone", ispričao je kroz smijeh i objasnio da glumi momka kojeg Sharon upoznaje na speed datingu. Sharon je tada Theu otkrila da i sama piše stihove na što je Theo odmah reagirao, a spontano prijateljstvo dovelo je i do zajedničke glazbene suradnje. Tijekom jednog druženja i rada na pjesmama, pridružio im se redatelj novog Sharoninog filma i ponudio Theu manju ulogu, što je pjevač ubrzo prihvatio.

Prava filmska priča odvija se i u novom spotu hit singla „Unforgettable" internacionalne DJ zvijezde Robina Schulza. Kada dvije djevojke odluče ukrasti automobil, ono što uslijedi je niz drugih kriminalnih radnji koje ove influencerice ovjekovječuju na svojim društvenim mrežama. Ludi izlet postaje viralan, a u samom spotu u neočekivanoj ulozi pojavljuje se i sam Schulz.

Robin Schulz - „Unforgettable"

Na singlu s više od pola milijuna pogleda gostuje američki vokal Marc Scibilia, a Schulz ističe da mu je upravo „Unforgettable" jedna od najdražih pjesama s njegovog posljednjeg, trećeg albuma „Uncovered".

„Sviđa mi se način na koji se pjesma gradi. Jako je intenzivna, ali i plesna, a glas Marca Scibilie dobro se slaže s atmosferom same pjesme." - ističe ovaj njemački vladar plesnih podija koji je već dobro prodrmao glazbene ljestvice hitovima „Prayer in C", „Sugar", „Sun Goes Down" i mnogim drugima.

Hurts i Robin Schulz su među prvim potvrđenim headlinerima drugog izdanja festivala Sea Star koji će u fascinantnu umašku lagunu Stella Maris od 24. do 27. svibnja dovesti najbolje glazbene igrače. Uz njih je prvom valu već najavljen dolazak londonskog tria Disciples, eklektičnog francuskog dua Ofenbach, kao i rap favorita regije: Tram 11, Edo Maajka s bendom, Dječaci, Sajsi MC i Krešo Bengalka pridružuju se listi imena koja će u narednim mjesecima biti i još veća!

