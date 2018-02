Slomljeno srce žene mogu liječiti - tabletama?!

Slomljeno srce jedna je od stvari za koje mislimo da su samo stilska figura, no zapravo se radi o pravom pravcatom problemu, pogotovo kad su u pitanju žene. No, sjajna vijest je da za to postoji lijek koji se kupuje u - ljekarni?!

Naime, znanstvenici sa Sveučilišta Kalifornija došli su do otkrića da tablete protiv bolova mogu pomoći slomljenom srcu isti kao što mogu ublažiti migrenu.

Istraživanje je provedeno na skupini volontera i pokazalo se kako, kada su žene u pitanju, ibuprofeni i paracetamol mogu ublažiti, odnosno otupiti emocionalnu bol uzrokovanu izdajom bliskih ljudi - raskidom ljubavne veze.

Kod žena koje su uzimale placebo, rezultata nije bilo. Niti kod muškaraca. Naime, ispostavilo se da tablete protiv bolova kod muških slomljenih srca reagiraju suprotno, tako da otupe mogućnost suzbijanja emocija i muškarci onda još više pate.

No, ne slažu se svi liječnici s time da se emocionalna patnja liječi tabletama protiv bolova. Kažu, emocionalna bol zdrav je odgovor na situaciju i pomaže oporavku povrijeđene osobe.