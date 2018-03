Slovačka na prekretnici

Oblačno je i jako hladno ove večeri u Bratislavi, pomalo sipi ledeni snijeg. Kod takvog vremena čovjek bi najradije ostao kod kuće, umotan u topao pokrivač i sa šalicom toplog čaja u ruci. Ali ove večeri tisuće ljudi unatoč hladnoći hrle prema Trgu slobode u središtu Bratislave. Neki nose europske zastave, drugi plakate na kojima su ispisane parole kao što su "Mafija van iz naše zemlje" ili "Zaustavite mafiju!".

U središte slovačkoga glavnoga grada došlo je, prema procjenama organizatora, oko 25.000 ljudi odati počast ubijenom novinaru Jánu Kuciaku (27) i njegovoj zaručnici Martini Kusnírovoj. Njih dvoje su prošlog tjedna doslovce smaknuti u svom stanu u selu Velká Maca, 60 kilometara istočno od Bratislave. Policija ih je pronašla u noći s nedjelje na ponedjeljak. Počinitelji zločina zasad su nepoznati. Pretpostavlja se da je motiv ubojstva Kuciakovo istraživanje veza slovačkih vladajućih političara i talijanske mafije. Tako smatraju slovački istražitelji.

Mafija s vezama u vladi

Među prvima koji su se u petak navečer popeli na malu pozornicu ispred mnoštva na Trgu slobode bio je slovački predsjednik Andrej Kiska. Taj 55-godišnji bivši poduzetnik i filantrop, koji svakoga mjeseca svoju predsjedničku plaću poklanja u dobrotvorne svrhe, neka je vrsta savjesti nacije. On je često svojim gestama i govorima prodrmao Slovačku, on stalno upozorava vladajuće da se odgovornije ponašaju, protivi se rasizmu, u svojoj rezidenciji prima izbjeglice. Ali, ovdje Kiska ne drži govor. Kaže da želi u tišini odati počast ubijenima. Na pozornici pali svijeću, miče se korak natrag od mikrofona, saginje glavu, sklapa ruke i u tišini provodi dugu minutu. Na Trgu slobode je jako tiho, ta minuta šutnje snažnije optužuje nego bilo kakve riječi koje će se kasnije čuti s pozornice.

Kiska silazi među demonstrante i sluša govore koji slijede. Govore novinari, poznata imena u Slovačkoj kao što je Árpád Soltész, veteran istraživačkoga novinarstva koji je zbog svoga istraživačkog rada tako pretučen da je završio u bolnici. Ili Beata Balogová, glavna urednica novina Sme, jednih od najtiražnijih neovisnih novina u Slovačkoj. Novinari svjesno izbjegavaju političke poruke, govore više općenito o ulozi novinarstva u demokratskoj pravnoj državi, o korupciji i stravičnom ubojstvu. Najveći aplauz dobio je Martin M. Simecka iz novina Denník N koji kritizira slovačku vladu i izražava sumnju u to da ona istragu ovog ubojstva uzima ozbiljno.

Slovačka je ovih dana u svojevrsnom izvanrednom stanju, kao nikad ranije od stjecanja neovisnosti prije 25 godina. Ubojstvo Jána Kuciaka i njegove zaručnice pretvara se u državnu krizu, jer iako se još ne zna tko su ubojice, Kuciakovo istraživanje je jasno pokazalo da je talijanska mafija godinama u Slovačkoj provodila svoje kriminalne djelatnosti - i da je preko dvoje važnih savjetnika predsjednika vlade Roberta Fica imala najbolje veze u vladinom uredu uključujući i pristup tajnim dokumentima.

Istraživanje o korupcijskim aferama već dugo tereti predsjednika vlade Fica, njegovog ministra unutarnjih poslova Roberta Kalináka i druge političare. Ali Fico je napadao novinare koji su istraživali korupciju i organizirani kriminal. Nazivao ih je "džihadistima", "hijenama" i "šupcima", ili pak "protuslovačkim prostitutkama" ili "zahodskim paucima".

Nema moralne odgovornosti

Da čak ni likvidacija jednog novinara nije imala gotovo nikakve posljedice na razini vlade, zabrinjava brojne kolege ubijenoga Jána Kuciaka. Istina, ministar kulture Marek Maďarič, koji već odavno kritizira nepotizam i korupciju, podnio je ostavku. I dvoje Ficovih savjetnika kojima se predbacuju veze s mafijom, bivši model Maria Trosková i savjetnik za sigurnost Viliam Jasan, zamrznuli su svoje funkcije. A inače predsjednik vlade Robert Fico nastavlja raditi kao i do sada. Obećava razjašnjenje ubojstva - i optužuje oporbu i neovisne medije da temu ubojstva novinara iskorištavaju za napade na vladu.

"U svakoj normalnoj zemlji bi u slučaju kao što je ubojstvo Kuciaka i njegove zaručnice odmah ostavku podnio ministar unutarnjih poslova ili ministar pravosuđa, barem iz moralnih razloga, ali ovdje nitko ne osjeća moralnu odgovornost", kaže Peter Habara (28), kolega ubijenog Jána Kuciaka. Oni su zajedno radili za portal aktuality.sk i istraživali korupcijske afere. Habara je još uvijek šokiran ubojstvom. On ne vjeruje da će ubojice ikad biti pronađene, ali se nada da će ova tragedija barem dovesti do toga "da se ova zemlja probudi i shvati kakvi strašni korupcijski skandali se ovdje događaju".

Mafijaška država ili ne?

Slično stvari vide i Beata Balogová (47) i Matús Kostolný (43), glavni urednici dnevnih novina Sme i Dennik N. Obje novine su se posljednjih godina istaknule istraživanjem korupcijskih afera na najvišoj vladinoj razini.

"Mislili smo da je Slovačka normalna, srednjoeuropska zemlja", kaže Kostolný, "čitali smo o ubojstvima novinara u Rusiji, Ukrajini i imali osjećaj da je to daleko od nas. Sad se to događa kod nas. Time smo došli do prekretnice."

I Balogová govori o "prekretnici na kojoj se nalazi Slovačka. Sad se radi o tomu kojim putem će dalje ići naša zemlja i naše društvo - radi se o pitanju jesmo li mafijaška država ili ne."