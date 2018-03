Slow Motion Suicide objavili akustičnu verziju pjesme "Fortress Made Of Ice"

Zagrebački Slow Motion Suicide nakon sjajnog spota za pjesmu "Fortress Made Of Ice" snimanog u New Yorku predstavljaju akustičnu verziju singla. Spot za akustičnu verziju pjesme snimili su u Tvornici kulture, a kako zvuči pogledajte na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=wQDmQRkpLZM

"Fortress Made Of Ice" autorski potpisuje pjevač benda Nikša Lovrinić, za spot su zaslužni Siniša Glogoški i Marin Kereša, a klavijature u spotu svira Fran Šokić.

"Akustičnu verziju pjesme "Fortress Made Of Ice" planirao sam već odavno, a radi se o prvom u nizu akustičnih spotova koje ćemo objaviti uskoro. Htio sam ogoliti pjesmu i uz to dodati zvuk klavijature, a Tvornica mi se činila kao odličan izbor jer je velik i mračan prostor", rekao je Nikša Lovrinić.

Originalni spot pjesme „Fortress Made Of Ice" snimljen je u Dumbo četvrti Brooklyna u New Yorku, a o čemu se radi pogledajte na linku: https://youtu.be/8c_aBXP-4dA

Bend je početkom godine svirao na festivalu Brijačnica, a uskoro će objaviti nove koncertne datume za Hrvatsku i regiju. Slow Motion Suicide su dosad objavili četiri singla, "Castaway", "Revolution", "Fool on the Inside" i "Fortress Made of Ice", a s prvog albuma će uskoro objaviti još jedan singl prije nego krenu s predstavljanjem novih pjesama.

Slow Motion Suicide je i sve popularnije ime na domaćoj i regionalnoj sceni. Prošle godine nastupali su na festivalima diljem regije uključujući INmusic festival, Exit, Demofest, Toochepin, a odradili su i brojne samostalne svirke. Album prvijenac objavili su krajem 2016. Godine, a možete ga poslušati na njihovoj Bandcamp stranici na sljedećem linku: https://slowmosuicide.bandcamp.com/releases