Smartphone ili prijatelji? Odgovor je jeziv...

Pametni telefoni vjerojatno su jedina stvar za koju će prosječan čovjek reći da je tehnološki napredak kakav je bio očekivan pred dvadesetak godina. Tada je mobilna telefonija bila u povojima, hodalo se gradom s ciglama u torbi i rijetki su mogli predvidjeti ovo što imamo danas - doslovno cijeli svijet na dlanu...

No, to je donijelo i negativne posljedice, pa ne čudi da je sve više ljudi svjesno problema koje imaju sa svojim pametnim telefonom. On im je postao toliko nezamjenjiv da su gotovo u potpunosti ovisni o njemu. Nekoliko je istraživanja upozorilo na to da pametni telefon doživljavamo kao produžetak vlastitog tijela i nosimo ga sa sobom svugdje - od kreveta do toaleta.

Nedavno predstavljena globalna studija pokazala je i kako je ljudima sve potrebnija ravnoteža između telefona i stvarnog života. Studija "Phone-Life Balance Study" razvijena je u partnerstvu Motorole i dr. Nancy Etcoff, priznate stručnjakinje na području ponašanja vezanog uz moždano-umnu aktivnost i znanost o sreći (Mind-Brain Behavior and the Science of Happiness) na sveučilištu Harvard.

Studija je identificirala problematična ponašanja koja utječu na odnose s drugima i prema nama samima te pokazala kako ljudi daju prednost svojim telefonima u odnosu na drage im ljude, pri čemu su najalarmantnija saznanja vezana uz mlađe generacije koje su odrasle u digitalnom svijetu.

Čak trećina ispitanih stavila je pametni telefon ispred druženja s dragim ljudima. Njima je bitnije "družiti" se s pametnim telefonom nego s obitelji, prijateljima, partnerima ili djecom.

Problem ovisnosti o pametnom telefonu najizraženiji je kod "generacije Z", čiji predstavnici u više od 50 posto svoj pametni telefon nazivaju i svojim "najboljim prijateljem".

No ljudi su svjesni svoje ovisnosti i potrebe za uravnoteženijim odnosom između života "na pametnom telefonu" i života u stvarnom svijetu. Tako čak 61 posto ispitanih želi bolju ravnotežu i kvalitetniji život kad ne koriste pametni telefon.

Gotovo isto toliko ispitanih smatra i kako je veoma važno imati život i kad niste "na pametnom telefonu".