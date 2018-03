Snijeg za vikend, minusi za novi tjedan

Prognoza vremena za vikend kaže - snijeg, vjerovali vi to ili ne... i ne samo to, minusi od nedjelje pa sve gotovo do kraja sljedećeg tjedna. Iako se ne sjećamo kad smo to u službeno proljeće ušli sa snijegom i niskim temperaturama, izgleda da nam je ove godine tako suđeno.

U petak će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu, češću prijepodne. Na Jadranu može biti i pljuskova s grmljavinom, izraženijih u Dalmaciji, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za petak

Sredinom dana i poslijepodne u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu bit će duljih sunčanih razdoblja.

Na kopnu će puhati vjetar, slab do umjeren jugozapadni, mjestimice s jakim udarima. Jako jugo će na Jadranu postupno slabjeti, a ponegdje i okrenuti na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 12 do 18 stupnjeva, prognoza je DHMZ-a.

Za područje Južne Dalmacije izdan je narančasti alarm zbog jakog do olujnog juga koje će puhati tijekom petka. Najjači udar vjetra očekuje se od 35 do 55 cv (65-100km/h), a zbog visokih valova savjetuje se pomorcima da potraže sigurnu luku. Moguće je i da neki trajekti i katamarani neće ploviti.

Na dubrovačkom području tijekom petka očekuje se obilna kiša i intenzivni pljuskovi. Moguć je i prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima.

S približavanjem ciklone nepovoljan vremenski utjecaj će jačati što bi moglo pojačati tegobe meteoropata i kroničnih bolesnika. Kod meteroopata je moguća glavobolja, smanjena koncentracija i razdražljivost, a noću nesanica. Zbog pojačanih tegoba kroničnim bolesnicima se preporuča izbjegavanje većih napora i više odmora.

U subotu će biti oblačno uz kišu, na Jadranu i uz pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji i obilniji. Od sredine dana, uz izraženo zahladnjenje, u gorskim i potom u središnjim područjima kiša će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. Do kraja dana u nizinskom se području očekuje stvaranje tanjeg snježnog pokrivača, a u gorju između 10 i 20 cm.

Bit će vjetrovito uz umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, povremeno s olujnim udarima, na sjevernom Jadranu jaku i olujnu buru, a u Dalmaciji jugo. Ujutro temperatura zraka na kopnu između 4 i 8, na Jadranu između 10 i 15 °C, a poslijepodne osjetno hladnije.

Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska snijega bi mogli imati i u nedjelju i ponedjeljak, dok su Lika i Gorski kotar izgledni za pahulje sve do četvrtka.