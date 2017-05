Soley - Promocija albuma "Endless Summer" u Tvornici kulture 24. svibnja

Soley, islandski indie pop slavuj, objavila je novi album "Endless Summer" ususret gostovanju u zagrebačkoj Tvornici kulture u srijedu 24. svibnja 2017.

Sjajna multi-instrumentalistica i pjevačica s trećim albumom se otisnula na europsku turneju u sklopu koje dolazi i na premijerni nastup u Hrvatskoj. Napuštajući tamne tonove prethodnika, novi album "Endless Summer" se više fokusira na optimistične tonove, te organske i akustične aranžmane, pokazujući prevrtljivost islandskog ljeta tj. svijesti, a sniman je s dugogodišnjim suradnikom Albertom Finnbogasonom.



Soley - "Never Cry Moon"

Soley na novom albumu pjeva o toplini koja čeka nakon snijega, te pjesme pružaju nadu, odaju mudrost, dok se istovremeno sama autorica pokazuje jako ranjivom. Upravo se to vidi na pjesmi "Úa", nazvanoj po njenoj kćeri, koja otvara album. Kroz cijeli album, aranžmani koji su rađeni za manje orkestre odaju šarolikost zvuka, pa se na pjesmama, poput "Never Cry Moon", klarinet, trombon i čelo sjajno nadopunjuju s njenim repetitivnim dionicama na pianu. "Sing Wood To Silence" priča o tugi kroz glas i piano te poziva na sretan završetak, "Grow" podsjeća na rast i smrtnost, "Before Falling" zaziva zvuke oceana koje prelama glas Soley.



Soley - "Grow"

Kritika hvali novi uradak nazivajući ga remek djelom koji povezuje sve životne elemente u glazbu, uspoređujući njen izričaj s imenima kao što su Sigur Rós, Mogwai i CoCoRosie, te govori kako je ovo album na kojem se Soley osjeća najugodnije i zasluženo je kruna njene dosadašnje karijere koja traje više od desetljeća.

U zadnjih nekoliko godina Soley je privukla mnoštvo poklonika sa svojim bajkovitim pjesmama. Nakon što je 2010. objavila EP "Theater Island" koji ju je predstavio kao solo umjetnicu, na albumu "We Sink" iz 2011. već je imala fan bazu odanu njenim fantastičnim alt-pop tonovima. Hvaljena zbog pedantnog odnosa prema kompoziciji, njen rad je pun sanjivih melodija i mračnog nadrealizma. Jedna od takvih potpisnih pjesama je i "Pretty Face" skinuta s upravo s debitantskog albuma, a od objave je pregledana gotovo 22,5 milijuna puta na YouTubeu.

Soley - "Pretty Face"

Tijekom studija piana i kompozicije na Umjetničkoj akademiji na Islandu Soley je bila dio benda Seabear. Upravo je taj utjecaj obilježio njen novi solo EP "Krómantík" iz 2014. koji se sastojao od piano solaža koje su u originalu skladane za razne kazališne i filmske projekte, dok ju je uradak "Ask The Deep" s početka 2015. još više vratio u mračnije i teže teme, a suprotno prethodniku, najnoviji uradak "Endless Summer" predstavlja ju u optimističnijem tonu.

Soley i njezina nježna glazba hipnotizirajućih ritmova premijerno će se predstaviti u Tvornici kulture.

Josin - "Midnight Sun"

Prije nje nastupit će sjajna kantautorica Josin čiji rad opisuju melodije koje se stalno razvijaju, topli, suzdržani, ali točni vokali, te metaforične pjesme koje se nalaze između srca i uma. Prvi EP "Evaporation" iz 2015. portretira eleganciju i minimalizam, a Josin trenutno radi na prvom albumu koji je čvršći u zvuku, eksperimentalniji i pun elektroničkih elemenata i utjecaja klasične glazbe.

Ulaznice

Ulaznice su u pretprodaji po cijeni od 80 kn, dok će na dan koncerta cijena iznositi 100 kn.

Službena prodajna mjesta:

Tvornica kulture, Ljudevita Posavskog 1

Aquarius CD shop, Varšavska 13, Zagreb

Dirty Old Shop, Tratinska 18, Zagreb

www.entrio.hr

Organizator koncerta je Tvornica kulture.