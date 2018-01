Sonic Diptych uz Oridano Gypsy Jazz Band u subotu u Saxu

Eksperimentalni jazzeri Sonic Diptych pridružit će se Oridano Gypsy Jazz Bandu i otvoriti večer na promociji njihovog četvrtog albuma. Po svoj jedinstveni gypsy, jazz i swing doživljaj možete doći u Sax u subotu, 20. siječnja! Cijena ulaznice u pretprodaji je 30 kuna i može se kupiti u Saxu u četvrtak i petak između 20 i 23h, a na ulazu će koštati 40 kuna.

Sonic Diptych je eksperimentalni jazz dvojac. Sudionici sverastuće jazz fusion scene Zagreba, Ivan Kapec i Borko Rupena, odvojili su ovaj projekt od svojih matičnih bendova te još dublje uronili u zvukovno eksperimentiranje. O bendu su najbolje se ne tako davno izrazili momci: „Ovaj projekt izrastao je iz želje za traženjem nekih posve novih i drugačijih zvukova i soničnih slika. Instrumentalni asketizam električne gitare i akustičnog bubnja stvara neposredno i trećeg, prikrivenog člana banda - tišinu ili sonični vakuum.

Balansirajući između čiste ekspresije, tišine, forme, emocija i tempa, ovaj se dinamični duo često prepušta neistraženom i nepoznatome. Tako će se na glazbenoj paleti pronaći nekoliko različitih smjerova u kojima će ovaj dinamični 'diptih' interpretirati neke od jazz standarda, upuštati se u free improvizacije te predstavljati i autorske kompozicije. Ako ste spremni poći na putovanje bez poznatog odredišta i bez granica, mogli biste se lako pronaći u bogatstvu novih melodija i boja kojima ovaj dvojac pokušava oslikati platno koje se ne može opipati."

ORIDANO GYPSY JAZZ BAND je jazz/swing bend iz Zagreba koji djeluje u sastavu Orjen Ridanovic (lead gitara), Aldo Fosko (klarinet/piano), Gustav Barisin (double bass) i Milivoj Majdak (rhytm guitar). Prije već spomenutog „Sring of Swings" izbacili su tri albuma: „Oridano" (2013), „Swing 14" (2014) i „Hot Club of Croatia" (2016). Bend je osnovan u proljeće 2010. godine, nakon jazz radionice u Grožnjanu. Fascinacija opusom Djanga Reinhardta, kao i ljubav prema gypsy jazzu ih je okupila i rezultirala formiranjem kvinteta. Od 2011. do 2017. godine pojavili su se na brojnim domaćim i međunarodnim pozornicama, među kojima su jazz klubovi, festivali, javna događanja, TV i radio nastupi. Swing of Swings" svojevrsni je nastavak priče "Hot Club of Croatia", započete s istoimenim albumom (Oridano Gypsy Jazz Band - Hot Club of Croatia) izdanog 2016. za izdavačku kuću Hitchtone Music & Promotion, a ona će službeno izdati i ovaj album početkom ožujka koji će biti dostupan na svim važnijim online servisima (iTunes, Deezer, Spotify...) i YouTube kanalu. Na albumu "Swing of Swings", za razliku od prošlog izdanja na kojemu su bile isključivo Django Reinhardtove kompozicije, zastupljene su najizvođenije gypsy jazz uspješnice kako na nastupima Oridano Gypsy Jazz Banda, tako i na najvećim svjetskim festivalima ovog žanra kao što je primjerice "Festival Django Reinhardt - Samois sur Seine". To su kompozicije poput "Coquette", "Wawes of Danube", "Topsy". Uz standardnu postavu benda na ovom izdanju zabilježena je i njihova suradnja s virtuoznim harmonikašem Miroslavom Navračićem te klarinetistom i saksofonistom Franjom Stojakovićem kao gostujućim glazbenicima.