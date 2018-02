Obilježavajući jedinstvenu evoluciju inženjeringa i dizajna Xperia modela, Sony Mobile Communications („Sony Mobile") danas je najavio dva nova smartphonea koji predvode liniju top modela, Xperia XZ2 i Xperia XZ2 Compact. Stvoreni na temelju koncepta koji donosi najdojmljivije doživljaje zabave do sada, kojima ćete se potpuno prepustiti - oba modela imaju značajna unaprjeđenja kamere, zaslona i audio tehnologije, kao i prekrasan novi dizajn pa će savršeno ležati u vašoj ruci.

„Ako je zabava vaš prioritet broj jedan, naši novi Xperia XZ2 i XZ2 Compact su smartphonei baš za vas", komentirao je Hideyuki Furumi, Izvršni potpredsjednik, globalna prodaja i marketing, Sony Mobile Communications. „Od onoga što se nalazi iznutra - tehnologija svjetske klase - do novog elegantnog, sofisticiranog dizajna, ovi smartphonei su sve što trebate, a vjerojatno i još mnogo više. S našim novim proizvodima pomaknuli smo Sonyjeve granice još dalje na području snimanja filmova, gledanja sadržaja i slušanja glazbe - pa nude zabavu do krajnjih granica."

Xperia XZ2

Zabava do krajnjih granica

Pomičući vaš doživljaj gledanja sadržaja do krajnjih granica, naš top model Xperia XZ2 ima prošireni 5,7-inčni HDR Full HD+ 18:9i zaslon pa se možete potpuno prepustiti svojim omiljenim filmovima i sadržaju uz nevjerojatan prikaz boja i kontrasta. Plus, ne samo da možete gledati postojeći HDR sadržaj, koristeći Sonyjevu BRAVIA® TV tehnologiju, X-realityTM for mobile, već će i pretvoriti sadržaj u kvalitetu blisku High Dynamic Rangeu (HDR) pa čak i kada streamate videozapise dobivate reprodukciju bolje kvalitete i doživljaj poput gledanja filma.

Podešen za ultimativno i jedinstveno iskustvo zabave, XZ2 uključuje novo haptičko iskustvo, dodajući percepcijski osjećaj dodira pa možete osjetiti svoje iskustvo gledanja sadržaja. Koristi Sonyjev potpuno novi Dynamic Vibration System koji analizira audio podatke i omogućava vam da osjetite akciju u svojim rukama, oživljavajući vaše filmove, igre i videozapise. Podijelite svoje omiljene vidoezapise sa svojim prijateljima zahvaljujući moćnim prednjim stereo zvučnicima XZ2. Imaju i S-Force Front Surround pa je riječ o našim najglasnijim Xperia zvučnicima do sada.

Zvuk visoke kvalitete također je omogućen korištenjem Sonyjeve audio ekspertize s istinski autentičnim zvukom Hi-Resolution Audiaii zajedno sa DSEE HX tehnologijom za podizanje kvalitete. Kvaliteta je zajamčena kada povežete bežične slušalice ili zvučnike, zahvaljujući unaprijeđenoj Bluetooth tehnologiji LDAC koja nudi kvalitetu blisku High-Resolution Audio kvalitetiiii.

Ekstremne video i foto mogućnosti

Motion EyeTM kamera je pomaknula sve do ekstremnih granica i dobila revolucionarnu nadogradnju s prvim 4K HDR snimanjem filmova na smartphoneu na svijetuI, koristeći HLG (Hybrid Log Gamma) format. Sada možete snimati realnost s nevjerojatnim kontrastom, detaljima i vjernim bojama te podijeliti ili učitati svoj sadržaj na kompatibilni HDR TV ili na YouTube i gledati ga u realističnom prikazu koji oponaša stvarni život. Super slow motion videosnimanje je također nadograđeno sa 960fps i sada je moguće stvoriti svoje wow trenutke u Full HD-u i učiniti ih još fascinantnijima. Motion EyeTM kamera vam donosi sve one odlične mogućnosti fotografiranja, koje biste očekivali od Xperia modela s njegovim inteligentnim kontrolama opcija, kao što su Predictive Capture s detekcijom pokreta i osmijeha, Kontinuirani autofokus (Autofocus burst) i Prediktivni autofokus (Predictive Autofocus). Zahvaljujući ovim superiornim opcijama te našem Brzom pokretanju i fotografiranju / snimanju (Quick Launch and Capture), nikada nećete propustiti trenutak.

Za uistinu jedinstven i uzbudljiv način stvaranja uspomena, 3D Creator aplikacija je sada dostupna s još većom fleksibilnošću za 3D skeniranje. Ne samo da možete kreirati 3D skenove objekata ili lica prijatelja u manje od jedne minute koristeći glavnu kameru, sada možete napraviti i 3D skenove samog sebe koristeći prednju kameru - oživite svoj selfie u 3D-u i otvorite bezbrojne mogućnosti u 3D avatar svijetu. Sada je dostupno i postprocesuiranje da biste mogli postići još veću kvalitetu 3D skenova. Kada završite svoj 3D sken ili selfie, sada ga možete direktno postati na svoj Facebook timeline unutar 3D Creatora.

Zadivljujući novi dizajn

Sva ta sjajna iskustva su uklopljena u novi dizajnerski izričaj s fluidnom 3D staklenom površinom koja kreira besprijekoran oblik koji ugodno leži u vašoj ruci. Elegantan dizajn je u kontrastu s njegovom robusnom vanjštinom, koju čine Corning® Gorilla® Glass 5 staklo i metalni okvir koji dodaju izdržljivost i daju mu prekrasan vrhunski osjećaj korištenja. Četiri različite završne obrade imaju prekrasnu refleksiju i sjaje iz svakog kuta zahvaljujući prekrasnom staklu i zrakama svjetlosti, a dostupan je u srebrnoj (Liquid Silver), crnoj (Liquid Black), zelenoj (Deep Green) i ružičastoj (Ash Pink) boji. S certifikatom IP65/IP68iv, XZ2 je dizajniran da izdrži prskanja i zalijevanja pa ne morate razmišljati hoćete li se javiti na telefon na kiši.

Ultimativne performanse do ekstrema

Pokretan najsuvremenijim Qualcomm® SnapdragonTM 845 Mobile Platformom sa X20 LTE-om, XZ2 će omogućiti korisničke doživljaje kojima ćete se potpuno prepustiti pri munjevitim brzinama veze (do 1,2 Gbps) sa Gigabit LTE rješenjem druge generacije pa korisnici mogu uživati u modernom stilu života dok rade ili se zabavljaju. Na primjer, možete preuzeti epizodu TV serije za samo 20 sekundiv uz pomoć super brzog preuzimanja.

Uz sve mogućnosti, brzinu i performanse, htjet ćete biti sigurni da vas vaša baterija neće iznevjeriti, a kod XZ2 definitivno neće. Sa velikom 3180 mAh baterijom i najučinkovitijom kontrolom potrošnje energije ikada zahvaljujući 845 Mobile Platformu, XZ2 nudi cjelodnevno bezbrižno korištenje. Xperia ima korisne opcije baterije koje su također uključene, kao što su Smart Stamina, STAMINA način rada te Battery Carevi i tehnologija Qnovo prilagođenog punjenja koje pomažu da baterija ostane zdrava da bi se osigurao duži životni ciklus trajanja baterije. Za jednostavno punjenje možete koristiti i bežično postolje za punjenje ( Wireless charging dock WCH20vii) i druge kompatibilne Qi punjače - samo postavite svoj XZ2 na postolje da ga napunite bez potrebe da ga priključujete.

Xperia XZ2 Compact

Najbolje od Sony tehnologije u kompaktnom dizajnu

Veliki favorit u Xperia liniji top modela, vrhunski kompaktni smartphone donosi još veće stvari s modelom XZ2 Compact. Pruža zabavu na velikom ekranu na dlanu sa svojim 5-inčnim HDR Full HD+ proširenim zaslonom, što ga čini najkompaktnijim 5-inčnim smartphoneom na svijetuviii. Sa svojim velikim zaslonom i moćnim stereo zvučnicima, dizajniran je da bude ultimativan kompaktan uređaj za zabavu.

Također ima niz vrhunskih nadogradnji koje se mogu naći kod njegovog većeg brata XZ2, kao što su Motion EyeTM 2018 nadogradnje, uključujući 3D Creator za selfieje i Full HD Super slow motion, kao i vrhunsko fotografiranje. Opremljen je i Sonyjevim tehnologijama za unaprjeđenje audio kvalitete, kao što su Hi-Res Audio i prednji stereo zvučnici za ultimativnu zabavu. Ovaj mali, ali moćan smartphone je opremljen najnovijim, najbržim ikada Qualcomm® SnapdragonTM 845 Mobile Platformom.

Oblikovan do savršenstva, XZ2 Compact prati istu filozofiju dizajna kao XZ2 pa ima prekrasno zaobljeno kućište koje vam daje komforan osjećaj korištenja kada držite telefon u ruci. Izdržljivost osigurava robusna vanjština, uključujući Corning® Gorilla® Glass 5 staklo, tvrdi polikarbonat otporan na ogrebotine, IP65/IP68 oznaka i metalni okvir. Završna obrada stiže u četiri prekrasne boje sa elegantnom „zamrznutom" završnom obradom: bijelo srebrnoj (White Silver), crnoj, zelenoj (Moss Green) i koraljno ružičastoj (Coral Pink) boji.

Dodatna oprema

Na raspolaganju će biti i niz proizvoda iz linije dodatne opreme, uključujući i futrole Style Cover Touch i Style Cover Stand postolja u odgovarajućim bojama za oba modela. Također će biti dostupni proizvodi dodatne opreme za punjenje: Postolje za bežično punjenje (Wireless Charging Dock WCH20) ix za brzo punjenje bez kompliciranja i Brzi punjač ( Quick Charger UCH12W ) koji omogućava sate trajanja baterije nakon samo nekoliko minuta punjenja. Nova dvosmjerna USB Audio i Bluetooth® slušalica (SBH90C) omogućava vam da uživate u glazbi i bežično razgovarate uz vezu visoke kvalitete, kao i putem opcije žičanog USB Type-CTM kabela koji nudi Hi-Res Audio s direktnim USB digitalnim izlazom signala.

Slušalica će se i puniti na Xperia model dok slušate glazbu pa se možete jednostavno prebacivati između bežičnih uređaja ako vam je baterija pri kraju. Open-ear Stereo slušalica (STH40D) nudi lagano, jednostavno i ugodno iskustvo dvostrukog slušanja, a Xperia Ear Duo koristi Sonyjevu vodeću poziciju kada je riječ o zvuku da bi omogućila bežične 'open-ear' stereo slušalice pa možete slušati glazbu, pristupiti informacijama i komunicirati dok istovremeno čujete zvukove svijeta oko vas. USB Type-CTM 2-u-1 kabel (EC270) također je dostupan za uživanje u glazbi sa slušalicama koje nemaju Bluetooth, a istovremeno i puni vaš telefon.

Molimo vas da dostupnost provjerite s lokalnim operaterima i maloprodajnim mjestima.

Dostupnost

Xperia XZ2 i XZ2 Compact bit će globalno dostupni od ožujka 2018, a isporučivat će se s AndroidTM 8.0 Oreo operativnim sustavom.

Pregled inovativne tehnologije kamere

Mi u Sonyju znamo koliko je važna sofisticirana kamera u smartphoneu pa smo nastavili pomicati granice mogućeg. Na MWC-u ćemo pokazati našu novu ultra osjetljivu tehnologiju kamere, koja ima moć vidjeti nevidljivo - uključujući i fotografije u ekstremno lošim uvjetima osvjetljenja. Novorazvijena dvostruka kamera i novorazvijeni Sonyjev procesor za spajanje vizualnih signala, koji omogućava procesuiranje u stvarnom vremenu, zajedno pružaju mogućnost fotografiranja i snimanja u izuzetno mračnim uvjetima zahvaljujući nenadmašnoj ISO osjetljivosti od 51200 za fotografije i ISO 12800 za video, što je trenutno moguće jedino kod fotoaparata s promjenjivim objektivima. Ultra visoka osjetljivost će omogućiti korisnicima da snime svjetlije fotografije s manje šuma i zamućenih kadrova. Riječ je o tehnološkoj inovaciji koja će biti predmet želja fotografskih entuzijasta.

i Omjeri prikaza mogu se razlikovati ovisno o formatiranju sadržaja

ii Hi-Res Audio zahtijeva kompatibilnu umreženu slušalicu i korištenje isporučenog USB Type-CTMkabla za konverziju na 3,5 mm audio priključak

iii Moguća je kvaliteta blizu Hi-Res Audio kvalitete kada je vaš Xperia uređaj povezan s kompatibilnim LDAC uređajem putem Bluetootha

iv XZ2 i XZ2 su otporni na vodu i zaštićeni od prašine pa ne brinite ako vas uhvati kiša ili želite isprati prljavštinu pod slavinom, no imajte na umu da svi portovi i pričvršćeni poklopci moraju biti čvrsto zatvoreni. Ne biste trebali stavljati uređaj potpuno pod vodu niti ga izlagati morskoj vodi, slanoj vodi, kloriranoj vodi ili tekućinama kao što su pića. Zloupotreba i nepravilno korištenje izazvat će poništenje jamstva. Uređaji su testirani u skladu s Ingress Protection oznakom IP65/68. Za više informacija, posjetite http://www.sonymobile.com/waterresistant Imajte na umu da Xperia XZ2 ima USB port bez poklopca za povezivanje i punjenje. USB port mora biti potpuno suh prije nego što priključite telefon na punjenje.

v Do 1,2 Gbps, ovisno o tržišnoj dostupnosti i kompatibilnoj mreži

vi Battery Care puni vaš telefon do 90%, čeka, a zatim ga puni do 100% netom prije vašeg uobičajenog vremena buđenja

vii WCH20 je dostupan kao opcionalna dodatna oprema

viii S dimenzijama 135 x 65 mm, Xperia XZ2 Compact je najkompaktniji 5-inčni smartphone. Verificirao SpecTRAX Service Strategy Analyticsa u odnosu na objavljene specifikacije za više od 2 600 smartphonea s 5-inčnim zaslonom. Potvrđeno 22.12.2017.

ix Kompatibilno isključivo sa Xperia XZ2.