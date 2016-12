Soul senzacija Michael Kiwanuka stiže na OTP World Stage

Nezaustavljivo uspješan, fenomenalan, mladi britanski kantautor - Michael Kiwanuka, kojeg uspoređuju s velikanima poput Marvina Gayea i Van Morrisona, nastupiti će na OTP World Stageu INmusic festivala #12 i publiku povesti na uzbudljivo i nezaboravno, soulom, rock'n'rollom i folkom ispunjeno putovanje!

Od 2012. godine kada je izašao njegov debitantski album "Home Again", Michael Kiwanuka surađivao je s nekima od najcjenjenijih i najpopularnijih glazbenika današnjice, rasprodavao koncerte diljem svijeta te nailazio na ovacije kako od strane kritičara tako i od publike, no Michaelova glazbena avantura započela je puno prije njegovog nevjerojatnog uspjeha na svjetskoj glazbenoj sceni.

Michael Kiwanuka, rođen je 1987. godine u sjevernom Londonu u Velikoj Britaniji kao sin ugandskih imigranata. Njegova prva ljubav uz jazz, bila je rock glazba, a najviše od svih - Radiohead i Nirvana, zbog kojih je i počeo svirati gitaru. Kratko je studirao jazz na Kraljevskoj akademiji glazbe i pop glazbe na Sveučilištu Westminster, a službeni početak njegove karijere bio je potpisivanje ugovora s izdavačkom kućom Communion, pod kojom su izdana njegova prva dva EP-a: "Tell Me a Tale" i "I'm Getting Ready". Uslijedile su turneja s Adele, treće mjesto na listi Brits Critics Choice i pobjeda na prestižnom BBC-evom izboru "Sound of 2012". Njegov debitantski album "Home Again" iz 2012. godine ostvario je izniman uspjeh, oduševio kritičare i obožavatelje te mu priskrbio nominaciju za uglednu britansku glazbenu nagradu Mercury. Nakon uspjeha debitantskog albuma Kiwanuka se zaputio na turenju, a 2015. godine vratio se u studio te je u ljeto 2016. godine izašao njegov drugi album - "Love & Hate". Kao i album prvijenac, "Love & Hate" je naišao na vrtoglav uspjeh te je uvršten na brojne domaće i strane liste najuspješnijih albuma 2016. godine.

Pridružite se Michaelu Kiwanuki na INmusicu #12 i provjerite zašto se uz njegovu glazbu vežu asocijacije na glazbene divove poput Curtis Mayfielda, Marvin Gayea, Van Morrisona, pa čak i Pink Floyda. Dvanaesto izdanje INmusic festivala za koje su već potvrđena prva dva vrhunska headlinera - Arcade Fire i Alt-J, održat će se od 19. do 21. lipnja 2017. godine na zagrebačkom jezeru Jarun.