Spektakularna pozornica Sea Stara

Prošlogodišnje izdanje Sea Stara postavilo je festivalsku ljestvicu izrazito visoko, a ove godine ona ide još više! Kompletan produkcijski tim sa glavne pozornice Exita u sedam je šlepera dovezao čak 50 metara široku scensku konstrukciju s čijih će krila "svirati" famozna Anya, najmoćniji razglas današnjice sa revolucionarnom adaptivnom tehnologijom za najveće stadione. Spektakl će potpomoći 3D LED video sistem sa površinom ekrana na preko 250 kvadrata što je jednako produkciji na svjetski čuvenoj Exitovoj Dance Areni! A upravo s Arene stižu i laseri posljednje generacije uz obilje scenskih efekata, te više stotina rasvjetnih tijela za najspektakularniju koncertnu i festivalsku scenu u povijesti Istre! Zaslužna za ovaj "svemirski brod" u laguni je kompanija Sky Music, regionalni lider u produkciji.

Ravno s glavne pozornice Exita na Addiko Tesla Stage dolazi kraljica zvuka 21. stoljeća - Anya. Ova revolucionarna "ADAPTive" serija ozvučenja slavnog američkog proizvođača EAW (Eastern Acoustic Works), prvi je adaptivan zvučni sistem koji samostalno skenira prostor i potom raspoređuje snagu i frekvencije bez neželjenih kompromisa. Sistem čiji oblik je potpuno revolucionaran uvijek stoji potpuno uspravno dok niz kompjutera analizira prostor i pomoću elektro motora u kutijama prilagođava zvučnike unutra tako da svi u publici čuju jednako moćan i precizan zvuk u svakom trenutku!

Sea Star Festival održava se od 24. do 27. svibnja u predivnoj laguni Stella Maris u Umagu. U dva centralna dana, petak i subotu, deseci tisuća mladih iz cijelog svijeta zabavljat će se na Addiko Tesla Stageu, Nautilus Areni i ostalim pozornicama uz neka od vodećih svjetskih i regionalnih imena kao što su Robin Schulz, Hurts, Paul van Dyk, Dimitri Vegas & Like Mike, Ofenbach, Tram 11, Edo Maajka, Krankšvester, Nipplepeople, Krešo Bengalka, Boris Štok, Detour, Senidah feat AMN, Dječaci i Sajsi MC, techno virtuozi Luke Slater, Francois X, Tommy Four Seven, Toxic, Ivan Komlinović, Ian F. i DJ Jock te sjajna DJ reprezentacija u kojoj igraju Filatov & Karas, MATTN, VRH, Tekitoka, Lutemania, kao i Sin, Kiki Belluci i duo Jeulz X Hubris koji će nastupiti na Silent Octopus stageu i izvođači iz Exotic Lagune koje predvode MC Choma, DJ Tender, DJ Sesha, Samba Show & Tito. Welcome party u četvrtak 24. svibnja održat će se na tri pozornice - Silent Octopus, Exotic Laguna i Jagermeister Beach Groove, dok će se Closing party dogoditi u nedjeljno jutro kao nastavak subotnjeg programa, a nastupit će Dejan Milićević, After Affair, Aney F i AM:FM.

Predfinalna cijena festivalskih ulaznica od 299 kn na snazi će biti najkasnije do ponoći 23. Na 24. svibnja ili ranije, ako isteknu osigurane zalihe. Ulaznice se mogu kupiti na svim prodajnim mjestima te online u sustavima Ticket Shop i Entrio. Osim festivalskih ulaznica u ponudi su dnevne ulaznice od 169 kn za petak i 179 kn za subotu te VIP Gold ulaznica od 749 kn.

Pred festival, a zbog ogromnog interesa, Plava laguna je u prodaju pustila dodatne pakete po fantastičnoj last minute cijeni već od 339 kn, a uključuju festivalsku ulaznicu i smještaj. Paketi, uz festivalsku ulaznicu, sadrže dva noćenja na nekoj od dvije istaknute lokacije nedaleko od održavanja festivala - Kanegra Bungalovi i Sol Katoro Apartmani. Apartmani se nalaze samo 10 minuta hoda o festivalske lokacije, dok su bungalovi smješteni u neposrednoj blizini jedne od najljepših istarskih plaža na idealnoj udaljenosti do grada Umaga i festivala. Količine paketa po ovoj izuzetnoj cijeni su ograničene!

Svi detalji Last minute ponude i kompletan info o ulaznicama, smještaju i prijevozu mogu se pronaći na službenoj stranici Sea Star Festivala.