Spektakularni Kasabian novi headlineri INmusica #12

Jedan od najcjenjenijih rock sastava današnjice - fantastični Kasabian, novi su headlineri INmusic festivala #12! Žestoka četvorka iz Leicestera svoj prvi nastup u Hrvatskoj imati će na ovogodišnjem INmusic festivalu.

Iako su pjesme započeli snimati još kasnih devedesetih, njihov debitantski album "Kasabian" izašao je tek 2004. godine. "Kasabian" je naišao na vrlo pozitivne kritike i odmah privukao pažnju publike. Ogroman uspjeh donio im je njihov drugi album - "Empire", snimljen 2006. godine, koji je debitirao na prvom mjestu britanske ljestvice. Uslijedio je "West Ryder Pauper Lunatic Asylum", koji je kao i njegov prethodnik debitirao na prvom mjestu britanske ljestvice, a 2009. godine zaradio i nominaciju za prestižnu Mercury nagradu. Već iduće godine Kasabian su osvojili Brit Award kao najbolji britanski sastav. Uslijedili su albumi "Velociraptor" 2012. i "48:13" 2014. godine, oba odlično prihvaćena kod kritičara i publike, a nestrpljivo se iščekuje i njihov šesti studijski uradak koji je će svjetlo dana ugledati ove godine.

Kasabian iza sebe imaju brojne turneje, rasprodane stadionske nastupe i cijeli niz hvaljenih festivalskih nastupa (Reading, Leeds, Isle of Wight, T in the Park, Rock Wercheter...), ali posebno se ističe njihov headline nastup na kultnom Glastonburyu 2014. godine koji je po mnogima bio upravo i najbolji nastup te godine. Nakon trijumfa na Glastonburyu, titula najboljeg britanskog sastava od strane Brit Awardsa i Q Awardsa, eksplozivna glazbena energija Kasabiana po prvi puta dolazi u Hrvatsku, na INmusic festival #12!

Za nadolazeće dvanaesto izdanje INmusic festivala osim odličnih Kasabian do sada su najavljeni i jednako spektakularni Arcade Fire, Alt-J, Michael Kiwanuka i Repetitor, čime već i ovogodišnji program INmusic festivala potvrđuje status najatraktivnijeg rock festivala u regiji. Osim fenomenalnih izvođača za dobar provod na INmusicu # 12 pobrinuti će se i Ožujsko pivo kao powered by sponzor te OTP banka koja omogućava beskontaktno plaćanje na festivalu.

INmusic festival #12 održati će se na idiličnim otocima zagrebačkog jarunskog jezera od 19. do 21. lipnja 2017. godine. Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #12 dostupne su u svim poslovnicama OTP banke, Dirty Old Shopu u Zagrebu (Tratinska 18) i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 299 kuna, a sedmodnevne kamperske ulaznice dostupne su u službenom festivalskom webshopu po cijeni od 200 kuna.