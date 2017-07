Sporty Spice i Zucchero osvajaju pulsku Arenu!

Svi se sigurno dobro sjećate megapopularne ženske grupe Spice Girls. Upravo će se jedna od njih, kao posebna gošća, pridružiti legendarnom Zuccheru u pulskoj Areni 13.8.

Melanie C je godinama vladala glazbenim ljestvicama prije nego se otisnula u solo vode. 1999. godine snimila je svoj album prvijenac i prodala više od 3 milijuna albuma te provela više od 200 tjedana na top ljestvicama u Velikoj Britaniji. 2004. godine osnovala je Red Girl Record i pod tim labelom izdala četiri albuma, 'Beautiful Intentions', 'This Time', 'The Sea' i 'Stages'.

Prošlog listopada izdala je svoj sedmi album pod nazivom Version of Me koji predstavlja potpuno novo glazbeno poglavlje u njenom životu. Iza nje su nevjerojatni rezultati.

Surađivala je na 11 pjesama koje su bile broj 1 u Velikoj Britaniji i do danas je ostala jedini izvođač koji je bio na vrhu kao solo pjevač, u duetu, kvartetu i kvintetu.

Ovaj uistinu neobični duet zasigurno će biti osvježenje u vrućoj pulskoj noći. Besmrtni Zucchero začarat će vas svojim vokalom i karizmom a upravo će Melanie C biti „začin" koji će zaokružiti večer i pretvoriti je u pravu glazbenu poslasticu.

Ne propustite na vrijeme nabaviti ulaznice za ljetni spektakl 13.8. u pulskoj Areni. Možete ih kupiti u sustavu Eventim po cijenama od 290 kuna - parter // 350 kuna - tribina sjedenje