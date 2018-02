SRCE 2 – Valentinovo uz drag show i House of Flamingo

House of Flamingo za Valentinovo, 14. veljače, organizira premijernu izvedbu drag show programa „S.R.C.E. 2" u Klubu Močvara (Trnjanski nasip bb) s početkom u 20 sati. Show „S.R.C.E." time postaje tradicionalna zagrebačka queer anti-valentinovska noć koja će staviti osmijeh na lica i zagrijati dušu najhladnijih mizantropa, neovisno o njihovom ljubavnom i bračnom statusu!

Show program, za razliku od uobičajenih solo izvedbi, za ovu priliku sastavljen je od dueta HoF rezidentica. Spazam Orgazam, Roxanne, Colinda Evangelista i Entity; uz domaćine Flufenstanzu i Sorela, preves(la)t će publiku preko valova pop kulture u audio-vizualnom spektaklu dirljivom poput ljubavnog filmskog klasika. Izvedbe će varirati od srcedrapajućih balkanskih lakonotnih uspješnica do kompleksnih i emotivnih balada; a dio showa uključivat će i live pjevanje. Ukratko, „S.R.C.E. #2" pokazat će vam kako je biti solo, monogaman ili razvratan sasvim ok; a svemu tome možete svjedočiti (ili participirati) unutar jedne večeri i kojim god redom želite. Nakon glavnog programa, publiku će rasplesati DJ tandem Vektor + Neonski.

„S.R.C.E. 2" održava se u sklopu redovnog godišnjeg programa „Tranđeli kulture" kolektiva House of Flamingo; te je odgovor na manjak ponude queer kulturnih i izvedbenih sadržaja u Zagrebu i Hrvatskoj. Program nudi siguran prostor opuštanja i zabave queer parovima i pojedincima, koji na mnogim lokacijama za izlaske još uvijek zbog straha od predrasuda, ne mogu slobodno provoditi vrijeme sa svojim partnerima i partnericama. Dodatno, program nudi i nesvakidašnje scensko iskustvo umjetničke prakse draga koji je sastavnica kulturne i klupske ponude brojnih zapadnih metropola, a s kojom se hrvatska publika tek upoznaje. Prvo izdanje programa „S.R.C.E." održalo se prošle godine a posjetilo ga je 400 osoba. Program je nakon toga gostovao u Splitu u rujnu te u Londonu u studenom 2017. godine.

Ulaznice za program mogu se preuzeti u Octopus piercing i tattoo studiju (Gundulićeva 31) čija donacija u pretprodaji iznosi 30 kuna. Ulaznice će biti dostupne i na dan događaja na ulazu u klub s participacijom od 50 kuna.

Za više informacija pratite:

House of Flamingo FB

Facebook event