Sreća leži u spontanosti

Sreća je cilj svakog čovjeka, želio on to priznati ili ne, no ako mislite da sreću možete isplanirati, prevarili ste se - ljudi se puno više vesele spontanim događajima.

Posljedično, isplanirani događaji manje nas vesele, a razlog je jednostavan - u takvim nas situacijama i zabavne aktivnosti podsjećaju na posao, što definitivno smanjuje njihov potencijal da nam donesu užitak.

Planovi koji se rade u zadnji tren ili na licu mjesta u istraživanju su se pokazali kao puno stimulativniji, primjerice, ako sretnete osobu u gradu i odete s njom na kavu, taj će vam doživljaj biti puno zabavniji od dogovorene kave s nekim u određeno vrijeme na određenom mjestu.

Zapravo, prisjetite se sami - kad ste otišli na neko putovanje, stvari koje najbolje pamtite i prepričavate dogodile su se spontano, a ne na nekoj unaprijed planiranoj turističkoj ruti s vodičem.

Stoga, bez obzira na sve, i ubrzan način života i obveze koje su vas zatrpale, budite spontani kad god možete - vaša će sreća postati puno veća!