Srušeni mitovi o trudnoći

U mit da u trudnoći treba 'jesti za dvoje' dugo se vjerovalo i to zato jer na neki način zvuči kao da ima smisla, ali i zato jer upućuje na dodatnu brigu prema djetetu.

No, istraživanje koje je provela organizacija National Charity Partnership otkrilo je da dvije trećine trudnica (od 2 100 ispitanih) ne zna koliko kalorija treba unositi tijekom trudnoće. Radi se o njih 200, a tih 200 kalorija više trebalo bi se početi konzumirati tek u posljednja tri mjeseca prije poroda.

Osim mita o tome kako treba 'jesti za dvoje', a koji ne samo da je naporno slušati, nego i dovodi do neželjenog debljanja koje nije zdravo ni za majku ni za dijete, donosimo još nekoliko bisera kojih se sigurno u svojih devet mjeseci trudnoće naslušala svaka trudnica.

1. Trebaš jesti crveno meso i slanu hranu ako želiš dječaka, ili slatko ako želiš djevojčicu

Da ne govorimo koliko je 'hrana za dečke' i 'hrana za cure' seksistički pojam, no vrsta hrane ionako ne utječe na spol. U studiji provedenoj 2008. istraživači su došli do zaključka da su žene koje su se držale visokokalorične prehrane prije začeća imale mrvicu više šansi roditi dječaka, no to i dalje nije sigurna ni zdrava metoda.

2. Možeš znati spol djeteta prema obliku trbuha

Jedino što će vam trbuh reći, i to samo ako trudnica nema ništa protiv da buljite u njezin trbuh i komentirate ga, jest je li joj to prva trudnoća. U svakoj kasnijoj trudnoći, mišići u trbuhu mogu biti oslabljeni pa bi se trbuh mogao spustiti niže. Veličina i oblik trbuha ovise o položaju bebe te o tipu tijela i mišićnoj masi trudnice.

3. Možeš zaključiti spol djeteta prema onome što jedeš

Ponovno ona priča sa slatkim i slanim u korist kojoj ne postoji ni jedan dokaz. Vrsta hrane nema veze sa spolom djeteta, no možda ima nečega u tome koliko jedete. Dječaci su obično pri porodu oko 100 grama teži od djevojčica. U jednom istraživanju provedenome na 302 trudnica pokazalo se da su one koje su rodile dječake unosile oko 10% hrane s većom energetskom vrijednošću.

4. Ako tijekom trudnoće imate problema sa žgaravicom, dijete će imati više kose

U ovoj priči možda ima nekakve istine. U istraživanju na 64 žena pokazalo se da su žene koje su se žalile na jaku ili slabu žgaravicu rodile djecu s više kose, dok su one koje nisu imale problema sa žgaravicom češće rađale djecu bez kose.

5. Ako puštate Mozartovu glazbu svom trbuhu, imat ćete pametnije dijete

I tu su dokazi oskudni, no sviranje glazbe možda imati neke druge korisne strane. Autorica Linda Geddes tvrdi da glazba opušta majku, a ako dijete ima priliku istu glazbu slušati nakon rođenja, to može pridinijeti lakšem prilagođavanju svijetu izvan majčinog trbuha.

6. Curry, ananas ili seks induciraju porođaj

U jednom istraživanju pokazalo se da je 18% žena vjerovalo da će im prehrana bogata curryjem inducirati porod. Druge misle da je ananas taj koji će ubrzati stvari jer sadrži enzime koji bi trebali opusitit vrat maternice. No pitanje je koliko bi ananasa trebalo pojesti da se taj njegov efekt dokaže. Ideja o tome da seks ubrzava porod donekle se temelji na znanosti jer sperma sadrži prostaglandin, hormon koji se koristi za induciranjne poroda. Smatra se također da stimulacija bradavica, otpuštanje oksitocina i kontrakcije za vrijeme orgazma stimuliraju maternicu, no dokazi o tome nisu jednoglasni.