St. Vincent novo pojačanje INmusic festivala #13

Dobitnica Grammyja, iznimna gitaristica i jedna od najcjenjenijih umjetnica svoje generacije, Annie Clark, poznatija kao St. Vincent, na INmusic festivalu #13 održati će svoj premijerni nastup u Hrvatskoj!

Annie Clark, poznatija u umjetničkom svijetu kao St. Vincent, je američka kantautorica, multi-instrumentalistica, redateljica i „gitarska heroina 21. stoljeća" čiji nastupi uživo redovito nadilaze očekivanja publike i kritike. Umjetničko ime St. Vincent, Annie Clark je odabrala inspirirana stihom iz pjesme„There She Goes My Beautiful World" Nick Cavea kao referencu na ime bolnice u kojoj je umro pjesnik Dylan Thomas.

Od djetinjstva je pokazivala izraženi afinitet za umjetnost i glazbu, a gitaru je naučila svirati kao dvanaestogodišnjakinja u Dallasu nakon čega je počela raditi kao roadie za svog ujaka i ujnu, odnosno jazz duo Tuck & Patti. Nakon srednje škole upisala je prestižnu Berklee College of Music u Bostonu gdje je već za vrijeme studija počela pisati vlastitu glazbu i surađivati sa cijelim nizom glazbenika u raznim glazbenim žanrovima.

U 2006. godini priključila se pratećem sastavu Sufjana Stevensa na turneji i započela rad na prvom samostalnom studijskom albumu. Album previjenac, Marry Me izdan je 2007. godine uz hvale kritike koja ju je zbog neobičnog i jedinstvenog zvuka počela uspoređivati sa Kate Bush i Davidom Bowiejem, a uslijedili su Actor (2009.) i Strange Mercy (2011.) s još boljim prijemom od strane kritike i publike. St. Vincent istovremeno privlači pažnju legendarnog Davida Byrna s kojim snima hvaljeni suradnički album Love This Giant 2012. godine, a pohvale i titulu jedne od velikih umjetnica svoje generacije zaslužila je i od samog Davida Bowieja.

Globalni fokus na St. Vincent dodatno se okreće 2014. s izlaskom njezinog četvrtog studijskog albuma, istoimenog St. Vincent, po većini glazbenih kritičara jednim od najboljih albuma te godine, a za koji je početkom 2015. godine zasluženo osvojila i Grammyja za najbolji alternativni album godine.

U listopadu prošle godine objavljen je dugoočekivani peti studijski album multitalentirane Annie Clark, Masseducation, koja je u međuvremenu režirala i napisala scenarij za kratkometražni film, postala prva ambasadorica za globalni Record Store Day i dizajnirala prvu električnu gitaru anatomski prilagođenu ženskom tijelu. Glazbenim stilom koji se proteže od eksperimentalnog rocka i elektropopa do jazza i soft rocka, Annie Clark je renesansna žena za 21. stoljeće, a svoje umijeće i izvođačku energiju donosi na glavnu pozornicu INmusic festivala #13!

St. Vincent se na INmusic festivalu #13 pridružuje velikim Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Alice in Chains, David Byrneu, Portugal. The Man, The Kills, Frank Carter & The Rattlesnakes, i mnogim drugima.

INmusic festival #13 održati će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2018. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 399 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb).

Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 399 kuna (+troškovi transakcije), kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).