Stand up večer u Vintage Ljetnom vrtu

Nakon odličnog odaziva publike i reakcije na STAND UP večer u Ljetnom vrtu Vintage Industrial Bara, nastavljamo sa davanjem podrške jačanje komičarske scene u Hrvatskoj, no prije svega, kao što i sami komičari kažu: 'Ovo je večer dobre zabave, smijeha i širenja stand up scene.'

Ovog četvrka imat ćete priliku poslušati čak 11 komičara iz regije te dva tajanstvena gosta iznenađenja.