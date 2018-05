Starenje je ipak u glavi

Starenje je neminovan proces u životu kojeg se svi, željeli mi to priznati ili ne, potajno užasavamo i mislimo da ćemo napraviti sve kako bi bio dostojanstven i što bezbolniji, no ipak to nije tako.

Starenje sa sobom donosi prirodne promjene u tijelu (poput škripanja u koljenima), no ako ste jaki u glavi i ne prihvaćate stereotipe o starenju, živjet ćete dulje i u starosti biti vitalniji od ljudi koji se predaju godinama. To je i znanstveno potkrijepljeno. 660 žena praćeno je 20 godina u studiji u Ohiu koja je pokazala da pozitivan stav o starenju može produljiti život za 7,5 godina.

Ako čašu vidite napola punom to ima bolji utjecaj na vaše zdravlje od savršenog krvnog tlaka, niskog kolesterola, zdrave tjelesne težine i nepušenja. U jednoj drugoj studiji starije osobe su upitane smatraju li se mudrima ili senilnima. One koje su rekle da se smatraju mudrima imale su bolje pamćenje i manju razinu stresa.

Snaga optimizma

Teško je znati što čemu prethodi - pozitivan stav dobrom zdravlju ili zdravlje pozitivnom stavu. Možda je najbolji odgovor da jedno uzrokuje drugo, odnosno da je to začarani krug.

Višedesetljetna studija provedena u klinici Mayo na preko 800 osoba pokazala je da je optimizam povezan s dugovječnošću. Prije 30 godina istraživači su anketirali 800 osoba. Pitali su ih smatraju li se optimistima, pesimistima ili nečim između. Nedavno su ponovno kontaktirali iste ljude da vide kako žive. Ispostavilo se da su osobe koje su se izjasnile optimistima prošle bolje u životu.

Manji rizik od bolesti

U studiji provedenoj na preko 2500 žena i muškaraca starijih od 65 godina ispostavilo se da osobe koje su optimisti imaju niži krvni tlak od pesimista, bez obzira pušili ili pili alkohol. Optimizam također čuva srce i općenito imunitet.

Pamćenje

Pozitivan stav pomaže i kod pamćenja. Osobe koje su beznandne po pitanju svoje budućnosti u starosti će češće biti zaboravne, pokazala je studija nedavno provedena u Europi. U njoj je sudjelovalo preko 4500 ljudi starijih od 65 godina. Osim pamćenja, optimizam utječe i na bolje rješavanje problema i kreativnija nalaženja rješenja.

Optimizam se može naučiti

Ne brinite ako ste rođeni pesimist. Za vas ima lijeka jer se pozitivan stav prema životu može naučiti i traži samo malo vježbe.

Ovo možete već danas učiniti kako biste uljepšali svoj pogled na svijet: