Stepenice, a ne lift - obavezno!

Stepenice nam svima idu na živce, pogotovo onima koji žive na višim katovima i, prije ili kasnije, počinjemo obavezno koristiti lift. No, ako pitamo stručnjake, tu grdno griješimo.

Naime, za održavanje kardiovaskularnog sustava ništa nije bolje od uspinjanja stepenicama, smatra dr. Alain Frey, voditelj francuske Udruge za sportsku medicinu.

Ne trebate se uspeti do vrha Eiffelova tornja da biste zdravstveno profitirali, no ne izbjegavajte stepenice kada silazite ili kad se uspinjete do stana koji je u višekatnici jer to je idealna vježba za sve nesportaše, osobito za osobe koje puno vremena provode sjedeći.

Frey objašnjava da su za vrijeme uspinjanja i silaska niz stepenice aktivni brojni mišići - mišići nogu, trbuha, čak i ruku, a aktiviraju se i mišići leđa. Korištenje skeletnih mišića, odnosno mišića koji su potpora koštanom tkivu, pomaže se ubrzanju metabolizma i potiče potrošnja kalorija u stadiju mirovanja. Penjanje stepenicama potiče rad gotovo svih skeletnih mišića.

Razna istraživanja dokazala su da se ovim načinom tjelovježbe gubi puno kalorija.

Po nekim navodima za hodanje stepenicama je potrebno i do sedam puta više energije nego pri vožnji liftom, a osam do devet puta više nego sjedenjem. Dobra vijest je da se kalorije ne troše samo dok se penjete stepenicama, već i dok njima silazite.

Francuski liječnik usto ističe da su uspinjanje i silazak niz stepenice odlični za održavanje srčanog mišića zdravim. Pritom treba voditi računa o tome da se svatko pridržava ritma koji mu najbolje odgovara.

Treba voditi i računa o tome da se nitko ne treba 'forsirati' ni pratiti nekoga tko je brži, već se zaustaviti ako se pojavi potencijalno abnormalno i teško disanje, bol u predijelu grudnog koša ili u zglobovima, kaže dr. Frey.

Osobama koje, primjerice žive na 15. katu neke zgrade, savjetuje korištenje lifta do 13. kata, a potom nastavak pješice. Ističe da su hodanje i uspinjanje stepenicama dvije fizički najdostupnije vježbe... beplatne i dostupne svima.

Na pitanje koliki je idealan broj koraka koje bi trebalo dnevno napraviti dr. Frey odgovara da nema idealnog broja, no da je dobro da zdrava osoba napravi između 6000 i 10.000 koraka, u koje su uključeni i oni napravljeni po stepenicama.

"Posvuda oko vas su i stepenice i liftovi, a na vama je da odaberete ovo drugo. To je dulji put do odredišta, no bez sumnje kraći put do dugoročnog cilja, a to je zdrav organizam", poručuje dr. Frey.