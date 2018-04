Stephanie Danler - Slatko gorko

Roman „Slatko-gorko" priča je koja govori o svim slatkim i gorkim okolnostima s kojima se pojedinac susreće u procesu osamostaljivanja i usvajanje životnih mudrosti koje nas u konačnici prate kroz cijeli život.

Stephanie Danler nas ovom pričom upoznaje s nekim preprekama koje se javljaju na svačijem životnom putu a ona je svakako pogodila nišu kojim nas je osvojila sa svojim debitantskim djelom.

Tess vrlo mlada odlučuje da njen život nije predodređen za provincijsko mjesto u kojem ne može ostvarivati svoje najveće potencijale. Naglo odlazi iz malenog mjesta u kojem je odrasla i sa 22 godine kreće u ogroman svijet odraslog života. Odlučuje da je njeno mjesto zasigurno grad koji je predodređen kao centar današnjeg svijeta, New York. Suočavanje sa svakodnevicom samostalnog života dovodi je do toga da potpuno sama mora iznajmiti sobicu u velegradu što isprva izgleda potpuno zastrašujuće, no, veliko ohrabrenje joj predstavlja činjenica da je dobila posao iz snova.

Biti najbolja konobarica u gradu! To si je dvadesetdvogodišnjakinja zacrtala pošto svi oko nje tu profesiju percipiraju samo kao prolaznu fazu ili odskočnu dasku za neke veće i drugačije snove koje žele ostvariti u New Yorku - cijeli jedan svijet u jednom gradu. Njen život tada postaje kaotičan i iscrpljujuć. Provodeći cijele dane u poznatom restoranu na Trgu Union, Tess ostavlja 'dušu i tijelo' radeći kao pomoćna konobarica, ne bi li si otvorila vrata ka velikoj konobarskoj karijeri. Posao joj postao cjelodnevna preokupacija koje je u konačnici obuhvatila i privatni život. Ulazeći sve dublje u gurmanski svijet, otvara joj se veliki apetit i ljubav prema hrani i vinu. Otvara se pitanje: kako se rađa ljubav? - Kroz želudac naravno. Njena potreba za pripadnošću, prijateljstvima i ljubavi dovodi je do ljubavnog trokuta koji je uvlači u još jedan mračan i privlačan svijet kroz koji na kraju ulazi u sukob sama sa sobom i s pitanjem usamljenosti.