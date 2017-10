Stigla kiša, vikend ipak lijep

Prognoza vremena za vikend iz trenutne perspektive ne izgleda baš kao nešto dobro i zanimljivo, no ova promjena trajat će, kažu meteorolozi, vrlo kratko.

Naime, kiša, mjestimice i pljuskovi s grmljavinom, prevladavat će danas u većini zemlje. Na istoku i u središnjem dijelu zemlje jutarnja temperatura koja bi mogla dosegnuti do 14 °C, bit će viša od najviše dnevne temperature koja bi se mogla zadržati oko 12 °C.

Ponegdje oborina može biti obilnija, osobito na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a krajem dana i u Dalmaciji, piše DHMZ. U najvišem gorju moguć je i snijeg, uglavnom iznad 1000 metara nadmorske visine. U drugom dijelu dana sa zapada nam stiže djelomično razvedravanje.

Vjetar u unutrašnjosti uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura zraka danas će biti uglavnom od 11 do 15, a na Jadranu od 19 do 24 °C. Navečer osjetno svježije.

Vikend će već biti bolji - bar djelomice sunčano i uglavnom suho, kažu znalci. Ujutro mjestimice magla. Na krajnjem jugu zemlje u prvom dijelu dana oblačno s kišom, lokalno moguće i obilnijom, te pljuskovima i grmljavinom.

Vjetar uglavnom umjeren sjeverni, na Jadranu jaka bura i tramontana, često s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na Jadranu od 10 do 15, a najviša dnevna uglavnom od 15 do 20 °C.