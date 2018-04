Stiže 4. sezona Fear the Walking Dead na AMC

Fear the Walking Dead, originalna AMC-ova serija vraća se na male ekrane u novoj, četvrtoj sezoni. Ekskluzivna premijera prve epizode očekuje se 16. travnja u 23:00. Od 23. travnja, fanovi Fear-a uživat će u novim epizodama, svakog ponedjeljka u 22:00.

Nova sezona uvodi nas u priču koju obožavatelji zombie apokalipse priželjkuju već neko vrijeme. Radnje sestrinskih serija Fear the Walking Dead i The Walking Dead konačno će se spojiti. Svijet Madison Clark (Kim Dicken) i njezine obitelji gledat ćemo iz novog kuta - kroz oči Morgana Jonesa (Lennie James), koji će se priključiti ekipi Fear-a. Neposredna prošlost likova isprepliće se s neizvjesnom sadašnjošću uz prisustvo konstantne borbe i novih otkrića, dok se susreću s novim prijateljima, neprijateljima i prijetnjama. Borit će se jedni za druge, jedni protiv drugih i protiv legije mrtvih te biti prisiljeni suočiti se s razarajućom činjenicom da im se životi raspadaju.

Četvrta sezona donosi tamu i svjetlo, teror i milost, plaćenike i kukavice koji će se zajedno suočiti s novom stvarnošću koju donosi svijet Fear the Walking Dead-a.

I ovu sezonu, koja će se emitirati u 16 epizoda, potpisuje AMC Studios, uz izvršne producente Scotta M. Gimplea, organizatore Andrewa Chamblissa i Iana Goldberga, kao i Roberta Kirkmana, Davida Alperta, Gale Anne Hurd i Grega Nicotera.

Na AMC kanalu se trenutno premijerno prikazuje serija The Terror, a od 26. travnja se premijerno počinje prikazivati treća sezona serije Into the Badlands.