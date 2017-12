Stiže Harry Potter kviz ususret Božiću!

Dragi fanovi bolesno privlačnog svijeta najpopularnijeg svjetskog čarobnjaka koji ujedno volite i kvizove, čujte i počujte!

U lipnju ove godine JK Rowling objavila je tweet s više od milijun srčeka: "Na današnji dan prije 20 godina svijet u kojem sam živjela sama odjednom se otvorio drugim ljudima. Bilo je divno. Hvala vam." Ako se slažete, voljeli bismo opet uroniti u taj svijet.

U petak, 22. prosinca, s početkom u 20 sati u prostoru kluba Metropolis (Avenija Dubrovnik 10) ponovno ćemo se vratiti nikad zaboravljenoj priči o Dječaku koji je preživio. U ugodnoj predbožićnoj atmosferi, uz fini pivoslac našeg glavnog pokrovitelja Staropramena, odigrat ćemo dvosatni kviz sa stotinjak pitanja i lijepim nagradama za najuspješnije i najsretnije natjecatelje.

Svaka ekipa može se sastojati od minimalno dvije i maksimalno četiri osobe (ako vas je više, dobro ste nam došli da zaigrate, ali ne smijete u finale zbog očite brojčane prednosti), a sudjelovanje se naplaćuje 20 kuna po osobi.

Uz Staropramen, bogat nagradni fond omogućili su naši dragi sponzori Room Escape by Fox in a Box, The Red Apple Pub, Miss Donut, kreperija Le Mika, Tehnički muzej Nikola Tesla i mnogi drugi. Pod pauzama ćemo održati i veliku lutriju koja će mnogima omogućiti da lijepe uspomene ne budu jedino što će iz Metropolisa ponijeti kući.

Zbog ograničenog broja mjesta pozivamo vas da svoje ekipe prijavite što je prije moguće i to putem ovog neupadljivog linka:

PRIJAVA ZA KOZu: HARRY POTTER EDITION

Vidimo se u petak, jedva vas čekamo!