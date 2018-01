Stiže kišni tjedan, od minusa i dalje ništa

Umjereno do pretežno oblačno, ujutro u unutrašnjosti moguća magla. Duljih sunčanih razdoblja bit će na istoku Hrvatske, dok će na Jadranu te u predjelima uz Jadran, mjestimice biti malo kiše. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu će puhati jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura većinom od 2 do 7, na Jadranu između 10 i 15, a najviša dnevna u unutrašnjosti od 8 do 13, na Jadranu između 12 i 17 °C.

Umjereno do pretežno oblačno bit će i u prvoj polovini sljedećeg tjedna. Povremeno će biti kiše, osobito u utorak, kada oborine mjestimice u gorju te unutrašnjosti Dalmacije mogu biti obilne. I dalje će biti iznadprosječno toplo, ali ipak manje.

Na Jadranu će u prva dva dana biti vjetrovito uz jako i olujno jugo te povremenu kišu. Vjetar će u srijedu oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, a povremene kiše bit će osobito u Dalmaciji. U utorak oborine mogu biti obilnije.

Dakle, osim iznadprosječne topline, sutra i dalje treba računati na jako, ponegdje i olujno jugo koje će vjerojatno stvarati probleme u pomorskom prometu. Povremeno će biti i kiše, uglavnom na Jadranu i uz njega, ali se ne očekuju veće količine. Obilnije oborine moguće su u utorak, osobito na sjevernom Jadranu te u gorskim krajevima.