Stiže posljednji nastavak franšize Pirati s Kariba

​​Pirati s Kariba: Salazarova osveta​ bit će peti po redu ​nastavak ​u dugogodišnjoj franšizi Pirati s Kariba, a glumačkoj ekipi ponovo se pridružuje Orlando Bloom kao William Turner. Bloom se zadnji put pojavio 2007. godine u trećem nastavku filma Pirati s Kariba: Na kraju svijeta.

U ​traileru se​ ​pojavljuje​ i mladi i stari Jack Sparrow (obojicu glumi Johnny Depp) zajedno s Turnerom i kapetanom Armandom Salazarom, kojeg glumi Javier Bardem. Sudeći po izvješćima, u Piratima s Kariba: Salazarova osveta ​glumi i Paul McCartney.

Snimanje ovog nastavka navodno je već bilo završilo kad je basist grupe The Beatles uključen u glumački postav. Prema riječima portala Deadline, film se nije ponovo snimao već je ubačena dodatna scena kako bi McCartney ostvario svoju cameo ulogu.

McCartney slijedi Keitha Richardsa, gitarista grupe The Rolling Stones, koji se pojavio u ulozi kapetana Teaguea i to u dva nastavka Pirata s Kariba (Na kraju svijeta i Nepoznate plime). Teague je bio otac kapetana Jacka Sparrowa kojeg glumi Johnny Depp, a on je naveo upravo Richardsa kao inspiraciju za svoj lik.

Posljednji nastavak franšize stiže 25​.svibnja u hrvatska kina​​ u 2i Film distribuciji.​​