Što čini pravu damu?

Tko ne želi čuti da vas zovu damom? Zar svi ne želimo respekt i divljenje okoline? Osnova je biti uredna i decentna, usklađena, imati svoj stil, nenapadna i ugodna oku, nenametljiva, diskretna, šarmantna, tajanstvena, samozatajna, ženstvena, brižno namještene kose, s detaljima koji čine ženu ženom - nakitom- sat, ogrlica, narukvica, naušnice, šešir, šal, kapa... blagom šminkom, nenapadnom...

Izgled nije sve, damu čini ponašanje, ophođenje, komunikacija, ponašanje, pokreti, mimika, geste, osmijeh...

I to nije sve, treba imati mjeru u ponašanju, u verbalnoj komunikaciji, imati širinu znanja, na svim poljima bar ponešto, neće nitko zamjeriti ako ne znamo nabrojati sve kemijske elemente ali ako ne znamo gdje se koja država nalazi, na kojem kontinentu...to je već alarm...

Prije nego krenemo van, pred ogledalo i dobro se pogledati, okretati se i promijeniti cipele, torbu, nakit...ako nije u tonu, popraviti šminku, namjestiti kosu..... ne idemo na modnu reviju ali- -kao da idemo, biti pažljivi promatrač sebe. Nikada ne izaći van s viklerima u kosi, nepočešljana, kućnim papučama, neumivena i krmeljiva. Pa čak ni na kućni prag.

Osnova je imati uvijek na umu da prava dama prvenstveno dobro pozna bonton i zna da je manje u većini slučajeva više.

Dama ne nastoji biti u centu pažnje, niti se izolira u neki svoj svijet. Prava dama je svjesna svojih vrijednosti. Povremeno se treba ponašati kao žena u pravom smislu te riječi, tako na primjer, Iako je u stanju sama napraviti puno stvari, dama i nadalje pušta muškarcima da joj pomognu kada i nije to potrebno, što muški itekako cijene. Poslije rado prepričavaju i hvale se. Muškarci vole snažne ali ranjive žene, priuštimo im i neka mijenjaju gume na autu, izgorjele sijalice / žarulje, čiste snijeg i lišće, šišaju živicu i kose travu. Trebamo se osjećati poput princeze, zato trebamo uživati svakim korakom.

Nikad nije kasno, možemo biti sve što poželimo, zapitkujmo se i odmah potražimo odgovore

Što ženu čini damom?

Danas je lakše biti žena s manirima, samo zato što nam moderna tehnologija omogućuje da u sekundi saznamo i naučimo sve što nam je potrebno, ako nismo imali prilike kroz odrastanje kroz svoju obitelji, ili kroz školovanje steći osnove damskog i ženstvenog ponašanja.

Nema žene koja povremeno ne traži bar 5 minuta dnevno samo za sebe. Sve mi žene volimo trenutke kad se možemo posvetiti sebi, svojoj njezi, kako bi naglasili svoju ljepotu. Malo kozmetike i nakita, dobra frizura i njegovana kosa, cipele, decentna odjeća, su važni za osjećaj samopouzdanja. Ima podosta stvari koje su zajedničke svima nama ženama, priznajmo za sebe, svaka od nas voli ugodno i erotično donje rublje, to daje jedan poseban osjećaj luksuza kao i parfem koji para nozdrve.

Damu ne čini dizajnerska cipela, torba, odjeća s potpisom. Važne su naše kretnje, mimika, stil, ponašanje. Kako sam već navela, vanjski izgled nije sve što utječe na našu sliku koju o nama stječu ljudi iz naše okoline. Važno je da se osjećamo dobro u svakoj situaciji, da se znamo nositi s nizom obaveza, posao, obitelj, društvena angažiranost. Možda je ranije bilo lakše biti žena, samo zato što se podrazumijevao kućanski posao i odgoj djece.

Ako nam je stalo do mišljenja okoline, ako to naš posao zahtjeva, ako nam je važno kakav dojam ostavljamo, ako želimo biti dama, da o nama misle kao o kulturnoj, lijepo odgojenoj i profinjenoj ženi, tada povedimo računa o svakom detalju sebe.

Nema nam druge, obucimo se kao dama, ponašajmo se kao dama, pazimo na bonton, dikciju - ton izražavanja, kretnje,mimiku, geste, komunikaciju.... Sve smo žene u svijetu ubrzanog životnog ritma. Od nas se traži i očekuje da smo staložene i čvrste, pribrane, oslonac, pa kroz sve to, često zaboravljamo kako je biti dama. Zapravo, često je dovoljno obratiti pažnju na neke sitne detalje kako bi postigle promjene koje će biti primijećene od naše okoline, posebno muškaraca.

Već sam napomenula da nam ritam života nameće obavljanja mnogih stvari: idemo u vrtić, školu,na posao, u banku, automehaničaru, mijenjamo žarulje, i to ne samo za rasvjetu u lusterima i noćnim lampama. To nas čini sjajnom i sposobnom i prilagođenom ženom. Eto nam sad ženske jednakosti, i ne trebamo se čuditi kada nas muškarci tako i tretiraju, sebi ravnima. Priznajmo da nam je veće zadovoljstvo, kad nam kao dami muškarci otvaraju vrata, drže kapute, dodaju stolicu, a posebno se veselimo donesenom doručku ili večeri u krevet?

Razmislimo i ako želimo biti tretirane kao kraljice i princeze, naučimo se što još ne znamo, odnosno primijenimo sve dobre i odavno napisane recepte. Bezbroj je škola i internata gdje se od malena uči ponašanju. Ispisano je puno knjiga, snimljeno filmova.

Prenosim što sam pročitala i skraćeno iznosim:

Uvijek imajmo na umu što čini razliku između žene i dame. Prava žena odlučit će se za crveni lak za nokte i upadljiv modni dodatak koji sigurno neće proći nezamijećeno. Dami to nije potrebno. Prava dama u skladu je sa samom sobom i ima osjećaj samopoštovanja koji je vidljiv iz svakog njenog pokreta i cjelokupnog ponašanja. Njezina aura je očaravajuća i nema potrebu za provokativnim odijevanjem. Stoga, njezin stil je profinjen i uglađen bez obzira ide li na kazališnu predstavu ili u obližnju trgovinu kupiti namirnice. Njezina osobnost i intelekt ono je što sve osvaja. Koje to savjete ne bismo smjeli zaboraviti ako želimo da nas muškarci i ostali u našoj okolini tretiraju kao dame, ali i da se i same osjećamo kao one?

10 zapovijedi za dame

Hodajte uspravno podignute glave. Ovo "ponosno" držanje čini nas izražajnim i sugerira posebnost.

Pridržavajte se pravila "Manje je ponekad više": ne stavljajte previše šminke i ne nosite previše nakita istovremeno. Umjesto toga, pouzdajte se u klasičnu, neupadljivu eleganciju.

Prepustite muškarcu da nosi vašu prtljagu, nemojte se mučiti s teškim stvarima.

Izbjegavajte cipele s previsokom petom! Mali broj žena može normalno hodati u njima i lako biste mogli ispasti smiješni. Odaberite one malo niže, klasične cipele u kojima možete hodati pouzdano.

U restoranu narudžbu prepustite muškarcu. Naravno, same odlučujemo što ćemo jesti.

Nikada slijepo ne pratite modu! Oblikujte vlastiti stil koji odgovara vašoj osobnosti. Imat ćete mnogo više samopouzdanja ako ćete se u vašoj haljini osjećati ugodno.

Pazite na dužinu vaše haljine, ona ne smije biti prekratka! Odabirom klasične haljine dužine do koljena ne možete pogriješiti, a ona je dobar odabir i za večeru ili poslovni sastanak.

Budite ugodni prema ljudima koji vas okružuju! Prava dama je samopouzdana i elegantna, no nikada ne pokazuje znakove ljutnje.

Nabavite klasičnu, elegantnu crnu haljinu! Može se nositi u svakoj prigodi osim vjenčanja, a možete birati i između velikog broja krojeva.

Ne križajte noge! Želite li sjediti elegantno, lagano spojite i nagnite koljena i opušteno prekrižite gležnjeve, čime zatvarate položaj vaših nogu.

Biti prava dama uistinu je izazov - i bez obzira jesmo li prave dame ili rođene žene, korisno je iskoristiti poneki savjet jer, unatoč što živimo u emancipiranom svijetu, tko se ponekad ne bi volio osjećati kao suvremena princeza?