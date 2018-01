Što donosi Davos (osim Trumpa)?

Ovogodišnji moto Svjetskog gospodarskog foruma glasi: "Stvoriti zajedničku budućnost u podijeljenom svijetu" (Creating a Shared Future in a Fractured World). To na prvi pogled zvuči kao pokušaj jasnog distanciranja od onih koji propagiraju populizam i nacionalizam. Na kraju krajeva, globalna gospodarska elita koja se okuplja u Davosu najradije posluje internacionalno.

No baš ove godine je forum uokviren nacionalistima: na današnjoj ceremoniji otvaranja govori indijski premijer Narendra Mondi koji samog sebe opisuje kao hinduističkog nacionalista, na zatvaranje u petak dolazi američki predsjednik Donald Trump koji se pak zalaže za protekcionističku politiku opisanu sloganom "American first".

Nema proturječnosti

Osnivač Svjetskog gospodarskog foruma Klaus Schwab ne smatra da to proturječi vrijednostima foruma, naprotiv. On Davos vidi kao idealno mjesto da se za stolom okupe ljudi različitih pogleda. "Ovdje je riječ o trgovini, okolišu, borbi protiv terorizma, poreznim sustavima i konkurentnosti", kaže Schwab. "I vrlo je važno da je predsjednik Trump tu", dodaje on.

Sada Trump može iskoristiti priliku da okupljenoj eliti pojasniti zašto je njegova politika sasvim u duhu još jednog službenog mota Svjetskog gospodarskog foruma koji glasi "Poboljšati stanje u kojem se svijet nalazi". Prošle godine se kineski predsjednik Xi Jinping u Davosu prezentirao kao zagovornik slobodne trgovine iako je njegova vlada sasvim otvoreno protekcionistička jer štiti dijelove svog gospodarstva od međunarodne konkurencije.

Veliki troškovi

Uostalom Trump nije jedini predstavnik američke vlade koji posjećuje Davos - osam članova američke administracije stiže u švicarsko zimovalište, među njima je i ministar vanjskih poslova Rex Tillerson. O troškovima putovanja nema službenih navoda. Jedan švicarski list procjenjuje da troškovi iznose do 40 milijuna američkih dolara i upućuje na to da je u pratnji Billa Clintona tijekom njegovog posjeta Davosu 2000. Godine, uključujući sigurnosno osoblje, bilo ukupno 1.500 osoba.

Osim Trumpa i Modija dolazak u Davos je najavilo oko 70 šefova država i vlada među kojima i njemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanska premijerka Theresa May i predsjednik Europske komisije Jean-Claud Juncker. "Mi ovdje praktično imamo europski samit", kaže predsjednik Svjetskog gospodarskog foruma Borge Brende.

70 šefova država i vlada

Pored stotina službenih i poluslužbenih razgovora u Davosu će prvi put biti organizirane i manifestacije zatvorenog tipa. Na ovim "diplomatskim sjednicama" bi se trebalo razgovarati o kriznim žarištima, od Sirije, Koreje i Bliskog istoka do stanja na rogu Afrike.„Iz Afrike dolazi deset šefova država i vlada, s Bliskog istoka devet, iz Latinske Amerike šest, toliko kao nikada prije", kaže Brend. A tu su i šefovi skoro 40 međunarodnih organizacija, od UN-a i Svjetske banke do Greenpeacea i Oxfama.

Krivac za to što su sada u fokusu više političke teme bi mogao biti utjecaj Borge Brenda. Bivši norveški ministar je u jesen 2017. godine imenovan predsjednikom Svjetskog gospodarskog foruma i slovi od tada za nasljednika 80-godišnjeg Klausa Schwaba, koji je Forum osnovao 1971. godine.

Problemi globalizacije

Svjetski gospodarski forum u Davosu slovi doduše kao godišnji sastanak globalne ekonomske i političke elite koja se sastaju kako bi promislila o problemima globalizacije. Onečišćenje okoliša, pravedna raspodjela dobara, nesigurna radna mjesta i budućnost socijalnog sustava su neke od tema o kojima se raspravlja. Među 3.000 sudionika su i brojni znanstvenici, među kojima je 12 dobitnika Nobelove nagrade.

"Danas postoji realna opasnost od kolapsa našeg globalnog sustava", kaže Klaus Schwab. "No promjene se ne događaju tek tako. U našim je rukama to da poboljšamo stanje u kojem je svijet - i za to se zalaže Svjetski gospodarski forum."

Svjetski moćnici i bolji svijet

Argumentacija je tipična za Schwaba. On opisuje aktualnu situaciju kao izrazito ozbiljnu, bez tematiziranja odgovornosti onih koji se u Davosu redovno sastaju. Umjesto toga on opis situacije koristi kao nešto čime argumentira rastući značaj Foruma.

Neki od predstavnika u Davosu nasuprot tome opisuje izvorno značenje ovako: Posjetom švicarskim Alpama se štedi novac jer se time nadomještaju višemjesečna putovanja. Svi koji imaju što za reći su ovih danas u ovom švicarskom selu.

Za političare Davos ima dodatni šarm zahvaljujući tome što ovaj samit ne završava opterećujućim priopćenjima o kojima će se tek morati pregovarati. Oni jednostavno mogu reći da su samo razmjenjivali mišljenje. A to, tko bi to zanijekao, u najmanju ruku ne čini ovaj svijet lošijim.